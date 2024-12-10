美方限制港官員簽證　外交部：對涉港問題表現惡劣美官員簽證限制

12月10日外交部發言人毛寧稱，美國借涉港問題對中方官員濫施簽證限制，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則。依據《中華人民共和國對外關係法》《中華人民共和國反外國製裁法》有關規定，中方決定對在涉港問題上表現惡劣的美方人員採取簽證限制。



12月10日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者提問，「近日針對美方稱將對實施香港《國安法》的香港官員實施新的簽證限制，外交部發言人曾表示將堅決反制。中方能否介紹具體反制措施？」

毛寧表示，我們已對美方有關動向闡明了嚴正立場。美國借涉港問題對中方官員濫施簽證限制，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則。依據《中華人民共和國對外關係法》《中華人民共和國反外國製裁法》有關規定，中方決定對在涉港問題上表現惡劣的美方人員採取簽證限制。

毛寧強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，「我們敦促美方切實尊重中國主權，尊重香港法治，停止以任何方式干預香港事務。中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。」