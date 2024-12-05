黎智英自辯｜被問現在是否已證《國安法》無追溯力　黎：希望如此

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（5日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。辯方律師問黎就《國安法》是否具追溯力的問題，並指當時黎收到的訊息，或當時的報道，均指《國安法》不會具追溯力，但黎曾說，不信中共所說的話。辯方律師今問黎，現在是否證明他之前的說法有誤，黎回應說：「希望如此。」對於有前員工指黎曾言：若被捕會更好，證明中共及港府打壓人權，美國便會制裁。黎否認曾這樣說過，並反問他被捕怎會引起國際反應。



黎智英作供時反問，他被捕怎會引起國際反應。

曾稱不信國安法不具追溯力

黎智英作供時，講及和時任壹傳媒行政總裁張劍虹的WhatsApp訊息。張於2020年6月19日的訊息指，《國安法》應該不會有追溯力。黎稱相信中共有說過這說的話，但他不相信。辯方續問黎當時是否認為他會因以往的言行被控？黎稱不肯定，但他性格樂觀，中共所說的話又無法作準。辯方指，《國安法》沒有追溯力，證明黎的說法有誤，黎回應說：「希望如此。(I hope so.)」

否認曾稱他被捕會引起國際反應

就《蘋果》時任主筆楊清奇供稱，於2020年6月作客黎智英的大宅時，黎稱不擔心被捕，因此事可證明中共和香港政府打壓人權和言論自由，又指若他被捕，美國等會實行制裁。黎否認說過這番話，反問他被捕怎會引起國際反應，認為說法荒謬，若他說過，便是自以為事。

公司有為國安法來臨做準備

黎續指，當時公司同事已為《國安法》即將來臨做準備，又安排律師提供講座，他曾提醒同事要小心。黎曾和張劍虹、壹傳媒前營運總裁周達權等人，就《國安法》對《蘋果》的影響開會。黎當時被問及《國安法》的問題，但黎在會中稱沒有什麼可告知他們。

張劍虹(圖)曾向黎智發訊息指《國安法》應不具追溯力。(資料圖片)

自認當時屬政治敏感個案

辯方亦問黎和張劍虹於6月28日的WhatsApp訊息，張在訊息稱：「消息至今仍然是沒有追溯期」，黎回覆：「就是我是特別個案，我也不理了，這是頂天立地的時間，其他不重要了」。被問及訊息中的「個案」是指什麼，黎起初指不記得，其後指「個案」或是指他的情況，當時他屬政治敏感的個案。

不再抗爭無可能是指香港

此外，張翌日向黎發送一單報道連結，報道標題為〈【港區國安法】 葉國謙稱「金盤洗手」不會追究 陳智思警告市民勿越紅線〉，張再在訊息稱：「香港加油，蘋果加油，香港加油」，黎回覆：「但願如此....不再抗爭無可能，煮到嚟就食，無所謂」。黎庭上指：「不再抗爭無可能」一句是指香港。

黎智英稱不會叫不相熟的陳梓華做犯法事。(資料圖片)

否認曾叫陳繼續國際遊說

就從犯證人陳梓華稱曾打算從國際線退下來，但2020年6月見黎智英時，被黎說服，遂繼續參與國際線。黎否認，反指他一向提醒同事和朋友小心，不要犯法，怎會突然叫一個不相熟的人做相反的事，認為此說法等同叫陳自殺。黎又否認要求陳繼續遊說外國制裁中港。

辯方問，黎於2020年6月30日晚入睡時，是否知悉《國安法》的內容，黎稱不知道。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

黎與重光團隊關係

黎就《蘋果日報》運作的說法

黎智英案控方案情撮要

1. 控方開案陳詞撮要

2. 蘋果日報高層證供

3. 李宇軒與陳梓華證供