黎智英自辯｜《國安法》後曾考慮不接受訪問　與妻溝通後決定繼續

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案,今(9日)在西九龍裁判法院(暫代高等法院)續審,黎智英第十三天自辯。黎智英講及在《國安法》生效後,知悉要小心發言,並在發給朋友的訊息中透露過有考慮暫不接受訪問,但與妻子溝通後,決定繼續,他亦與其助手提到,最少好的訪問應繼續。辯方律師問黎,《國安法》生效後,有否以間接方法要求外國實施制裁,黎說沒有,並反問制裁怎可能隱藏。



黎智英稱當時有考慮要小心言行。(資料圖片)

黎智英與妻子李韻琴(圖, 前)溝通後,決定繼續接受訪問。(資料圖片)

認為最少好的訪問應繼續

黎智英續講及2020年7月2日,和助手Mark Simon以訊息對話。Mark Simon把大律師公會就《國安法》發表的聲明,轉發給黎。黎指,看到聲明關於《國安法》的四類罪行,不認為其過往的行為有關。Mark Simon對黎是否受訪感猶疑,遂問黎。黎回覆認為應繼續接受訪問,至少好的訪問應接受。

本地媒體除了港台都可直接聯絡黎

辯方問,黎當時有相同猶疑,黎指當時知道要小心發言,以避免觸犯《國安法》,但不記得當時是否對受訪感猶豫。黎又透露,外媒訪問黎都會經過Mark Simon,本地媒體不會訪問他,若本地媒體訪問他,除了港台,其他媒體都可直接聯絡他。

未有替代人選李兆富

辯方繼而展示黎和李兆富的訊息。黎於7月2日,向李傳送的一張相片,內容為《蘋果日報》於同日的報道,題標為「警攞正牌濫暴傷無辜」。黎稱他傳送相片予李,讓李在黎的Twitter帳戶出帖文。該帖文寫:「A “law” has to use #PoliceBrutality to show its effect for us to have a taste of life living in the grip of communism」。(「法律」必須用警暴來展示它的效果,讓我們嚐嚐在共產主義控制下的生活)。黎不認為這帖文違法。他當時未能找到他人代替李管理其帳戶,因此李繼續管理。

曾上劉細良節目

辯方亦播放黎和時事評論員劉細良於7月2日的對談,該節目名為「人民學堂」,於同年7月6日在《壹週刊》的網上平台播放。黎在節目稱,《國安法》生效後,生活質素一定會改變,如到餐廳用膳,也會擔心身旁的人偷聽自己的說話。他又指:「去見副總統...要諗餐死...香港坐獄係監獄,大陸坐監係地獄。」

黎智英在《國安法》生效後,曾上劉細良的節目。(資料圖片)

無隱瞞當時所做的事

辯方指,劉細良在對談中使用「擦邊球」,黎則謂:「呢一個既成本就高咗架啦....我唔可以去直率咁去做一樣嘢,而係我要諗另外方法兜個圈去做一樣嘢。」辯方問,在《國安法》生效後,有否隱瞞當時正在做的事,黎否認。辯方繼而問,黎有否以間接方法要求外國實施制裁,黎亦否認,反指怎可能隱藏制裁。

聽老婆話繼續接受訪問

辯方再展示黎和何俊仁於7月3日的訊息對話,當時黎稱:「仁哥,我告訴你,我暫時不要受訪問,但同老婆溝通後,決定再接受訪問。」辯方問黎是否:「聽老婆話?」黎回應:「當然!」但他稱之後亦有小心言行。

4名被告:黎智英(76歲)、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司,被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號:HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要