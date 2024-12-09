黎智英自辯｜《國安法》後曾考慮不接受訪問　與妻溝通後決定繼續

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（9日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第十三天自辯。黎智英講及在《國安法》生效後，知悉要小心發言，並在發給朋友的訊息中透露過有考慮暫不接受訪問，但與妻子溝通後，決定繼續，他亦與其助手提到，最少好的訪問應繼續。辯方律師問黎，《國安法》生效後，有否以間接方法要求外國實施制裁，黎說沒有，並反問制裁怎可能隱藏。



黎智英稱當時有考慮要小心言行。(資料圖片)

黎智英與妻子李韻琴(圖, 前)溝通後，決定繼續接受訪問。(資料圖片)

認為最少好的訪問應繼續

黎智英續講及2020年7月2日，和助手Mark Simon以訊息對話。Mark Simon把大律師公會就《國安法》發表的聲明，轉發給黎。黎指，看到聲明關於《國安法》的四類罪行，不認為其過往的行為有關。Mark Simon對黎是否受訪感猶疑，遂問黎。黎回覆認為應繼續接受訪問，至少好的訪問應接受。

本地媒體除了港台都可直接聯絡黎

辯方問，黎當時有相同猶疑，黎指當時知道要小心發言，以避免觸犯《國安法》，但不記得當時是否對受訪感猶豫。黎又透露，外媒訪問黎都會經過Mark Simon，本地媒體不會訪問他，若本地媒體訪問他，除了港台，其他媒體都可直接聯絡他。

未有替代人選李兆富

辯方繼而展示黎和李兆富的訊息。黎於7月2日，向李傳送的一張相片，內容為《蘋果日報》於同日的報道，題標為「警攞正牌濫暴傷無辜」。黎稱他傳送相片予李，讓李在黎的Twitter帳戶出帖文。該帖文寫：「A “law” has to use #PoliceBrutality to show its effect for us to have a taste of life living in the grip of communism」。（「法律」必須用警暴來展示它的效果，讓我們嚐嚐在共產主義控制下的生活）。黎不認為這帖文違法。他當時未能找到他人代替李管理其帳戶，因此李繼續管理。

曾上劉細良節目

辯方亦播放黎和時事評論員劉細良於7月2日的對談，該節目名為「人民學堂」，於同年7月6日在《壹週刊》的網上平台播放。黎在節目稱，《國安法》生效後，生活質素一定會改變，如到餐廳用膳，也會擔心身旁的人偷聽自己的說話。他又指：「去見副總統...要諗餐死...香港坐獄係監獄，大陸坐監係地獄。」

黎智英在《國安法》生效後，曾上劉細良的節目。（資料圖片）

無隱瞞當時所做的事

辯方指，劉細良在對談中使用「擦邊球」，黎則謂：「呢一個既成本就高咗架啦....我唔可以去直率咁去做一樣嘢，而係我要諗另外方法兜個圈去做一樣嘢。」辯方問，在《國安法》生效後，有否隱瞞當時正在做的事，黎否認。辯方繼而問，黎有否以間接方法要求外國實施制裁，黎亦否認，反指怎可能隱藏制裁。

聽老婆話繼續接受訪問

辯方再展示黎和何俊仁於7月3日的訊息對話，當時黎稱：「仁哥，我告訴你，我暫時不要受訪問，但同老婆溝通後，決定再接受訪問。」辯方問黎是否：「聽老婆話？」黎回應：「當然!」但他稱之後亦有小心言行。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要