影片曝光｜中國富商泰緬邊境當街遭綁架 女親友試圖營救慘遭拖行

日前一個片段在網絡瘋傳，一名78歲中國商人上13日在泰國及緬甸邊境一間找換店外遭人綁架，事主一名女親友跑出阻止時，更被車子拖行數米，過程被CCTV拍到，由於事發時是白天，且事發地更離警署只有70米，引發熱議。



12月19日，警方鎖定藏參地點，展開營救行動，最終擊斃六名匪徒，將富商救出。當時中國商人身體非常虛弱，只能勉強地回答警員提問，稱自己已差不多七天沒進食，十分虛弱。



案發於緬甸邊境城市大其力(Tachilek)，富商在路上行走，突然被但綁匪膽大包天，合三人之力當街擄人，見男事主極力反抗，更直接將他抬起擲進車廂。

從網上流傳影片見到，男事主被擄位置僅距警署約70米，但綁匪膽大包天，合三人之力當街擄人。男事主極力反抗，綁匪直接將他抬起擲進車廂。

富商被三人包圍扛入車子裏。（影片截圖）

富商被三人包圍扛入車子裏。（影片截圖）

該名富商的女親友試圖營救。（影片截圖）

一名女子見狀，慌忙跑出來拼命阻止綁匪。一名女子見狀，慌忙跑出來拼命阻止綁匪，甚至當綁匪開車逃離，她仍死抓住車廂，不願下車，一直被拖行了數米，才從汽車上甩在馬路上。

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據泰媒報道，泰國警方成立特別行動組調查案件，12月19日鎖定富商被藏在與泰國清萊府美塞縣接壤地帶一間房屋內，展開救人行動，屋內綁匪先開槍，警方還擊，經過一輪激烈槍戰，6名綁匪全數身亡。警方在屋內搜出槍械、子彈及毒品，且找到富商，富商當時已7日沒有進食，非常虛弱。

據台媒報道，大其力近年愈來愈多包括中資等外資湧入，勒索、劫案和綁架案開始增多，情況令人憂慮。