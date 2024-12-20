第二屆「藝文香港」國際博覽會12月19日正式開幕

為進一步落實國家「十四五規劃」建設香港成為中外文化藝術交流中心、推動香港文化藝術蓬勃發展，第二屆「藝文香港」國際博覽會在19日舉行了開幕典禮，博覽會一連四日於香港會議展覽中心展覽廳1E舉行。



第二屆「藝文香港」國際博覽會在19日舉行了開幕典禮。（紫荊文化集團提供）

今屆「藝文香港」匯聚海內外眾多知名藝術家和多間知名藝術機構，特別邀請了來自世界各地的70多名藝術家，作品包括亞洲當代藝術家草間彌生2004年創作的作品《再生時刻》；中國國家級非遺銅雕技藝傳承人朱炳仁的作品《千浪卷雪》《庚彩青花銅瓶》等30餘件藝術熔銅作品；美國當代藝術家貝蒂▪伍德曼的釉面陶器作品《和服女士》；中國艷彩藝術家郭泰來的最新畫作集《思想的指紋》中的6件艷彩畫作等。《易經》新水墨系列則採用先進數字展示技術，在本次展覽期間首次以NFT形式發行。

此外，博覽會融合現代數字光影技術，創造沉浸式非凡體驗，亦首次引入主賓省概念，推介貴州省多彩民族文化，旨在打造成為兼具「中國氣派、國際品牌、灣區風韻、香港特色」的藝術文化盛事。

展覽期間將舉辦3場國際藝文論壇，包括「熔山鑄海——朱炳仁的銅藝術」、「香港與貴州藝術對話——地域文化與民族文化」、「開放的藝術形式」。另外亦將有一系列藝術工作坊及技藝示範活動，包括朱炳仁非遺拓銅畫工作坊、郭泰來《艷彩山海經》圖畫現場臨創、西冷學堂特聘名師書法及國畫工作坊、刺繡技藝展示。以及苗族銀飾鍛製技藝展示。

特區政府政務司副司長卓永興。（紫荊文化集團提供）

特區政府政務司副司長卓永興，紫荊文化集團董事長許正中，中央政府駐港聯絡辦秘書長王松苗，貴州省委常委、宣傳部部長盧雍政，外交部駐港副特派員潘雲東，紫荊文化集團總經理文宏武，香港特區政府文化體育及旅遊局副局長劉震，香港特區立法會議員、香港藝術發展局主席、香港文聯常務副會長霍啟剛，以及香港政商文化藝術收藏界知名人士出席了開幕典禮。

政務司副司長卓永興在開幕典禮上致辭時指出，國家「十四五」規劃支持香港成為中外文化藝術交流中心，而香港亦一直投入大量資源實現該定位。他續表示，香港未來會透過如推出香港非遺月等計畫，繼續加強推動非遺保護和傳承的工作，同時推廣本地非遺蘊藏的豐富中華文化。

紫荊文化集團總經理文宏武致辭時表示，紫荊文化集團成立以來一直致力於用優質的文化內容與創新的文化產品，向港澳市民展示新時代中華文化的獨特魅力，向國際社會講好中國故事，講好香港故事。他希望，觀眾可以通過第二屆「藝文香港」國際博覽會近距離感受藝術之美，香港之美，助力香港建設中外藝術文化交流中心。

第二屆「藝文香港」國際博覽會在19日舉行了開幕典禮，博覽會一連四日於香港會議展覽中心展覽廳1E舉行。（紫荊文化集團提供）

第二屆「藝文香港」總顧問貴州省委常委、 省委宣傳部部長盧雍政致辭時表示，貴州是一片融匯傳統與現代、隱秘與開放、多元與獨特的寶地，宛若一座綻放美麗中國無限美麗的公園。不但自然風光千姿百態，民族風情濃郁，文化資源底蘊深厚，同時還擁有美不勝收的自然珍寶、文化瑰寶。盧雍政希望是次博覽會能架起一座多元文化的橋樑，鼓勵觀眾前往參觀貴州館，進一步認識並愛上貴州，體會匠心，品味中國，真切感受貴州大地的自然、人文、和諧和發展之美。

此次活動由紫荊文化集團主辦，聯合出版集團、中國對外文化集團協辦，集古齋、K11 ART FOUNDATION承辦，貴州茅台作為全球首席合作夥伴，中國銀行（香港）作為聯合合作夥伴。