嚴厲整治「網軍」　內地下架逾400網站平台、處置239萬帳號

內地網信部門近日宣布，將加強對網絡水軍（即網軍）的打擊力度，針對其招募、推廣引流、刷量控評等行為進行嚴厲整治。根據最新消息，自2024年以來，網信部門已下架超過400家網站平台，清理482萬則違法違規訊息，並處置239萬個帳號和商家店舖。



微信公眾號「網信中國」指出，網軍的活動對網絡生態造成了嚴重影響。這些網軍不僅在社會事件中蹭熱點吸引流量，還透過「養號」為影視作品和明星刷分控評，製造虛假人氣，甚至為商家店鋪營造不實口碑。

網軍通常由網絡公關公司僱傭，通過宣傳、推銷或攻擊某些人或產品來實現目的。網信部門表示，為了有效打擊網軍，已對其貼文製作、組成及手法進行深入調查。調查發現，一些網軍使用機器人帳號在評論區發布訊息，衝榜刷評，並開發了AI寫作、群控帳號等功能。

近期還發現多個帳號發布高度相似的貼文和短影片，故意挑動對立情緒，並有MCN（多頻道網路）組織利用這些手段進行批量炒作牟利。為此，網信部門已清退1300多家批量操控帳號的MCN機構，關閉旗下帳號9600個。

此外，報導指出，一些不法分子以招聘客服、編輯等名義招募人員，實際上是僱傭人員進行刷單控評，並組建群組吸引用戶參與違法活動。網信部門已要求網站平台進行排查，並關閉或解散違規帳號和群組。

有不法分子還搭建自助下單平台，以提供刷評刷讚等服務，並試圖通過網址跳轉和空殼網站規避打擊。這些行為甚至導致用戶支付後未能獲得相應服務的詐騙問題。

目前，網信部門已聯合多部門建立長效治理機制，加強行政處罰與刑事打擊的協調配合，並將持續對網軍行為進行高壓嚴懲。