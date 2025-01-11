曾請劉德華、張柏芝代言　退市「鞋王」貴人鳥進軍農業賣稻米

被譽為「鞋王」、曾經風光無限的「貴人鳥」，是首個登陸A股市場的運動品牌，還曾邀請劉德華、張柏芝代言。惟去年因業績不振被終止上市，近日更名為「金鶴農業」進軍鮮食米飯產業。



貴人鳥曾邀請劉德華、張柏芝代言。（網上圖片）

貴人鳥曾邀請劉德華、張柏芝代言。（網上圖片）

回溯過往，貴人鳥2002年邀請劉德華擔任品牌形象代言人，隨後迅速在競爭激烈的體育用品市場搶佔一席之地。翌年，張柏芝出任形象大使，品牌熱度持續攀升，還斬獲「產品質量國家免檢」等諸多榮譽。

此後，貴人鳥一路高歌猛進，2010年簽約11位世界頂級士碌架（Snooker）球星，以及攜手中國國家隊男子舉重總教練陳文斌、WCBA金牌教練隋菲菲等5位知名教練，不斷拓展品牌影響力。

2014年，貴人鳥成功登陸上交所，成為A股首個運動品牌，創始人林天福也因此身價暴漲，榮膺「泉州首富」。

貴人鳥曾邀請劉德華、張柏芝代言。（網上圖片）

貴人鳥曾邀請劉德華、張柏芝代言。（網上圖片）

貴人鳥曾邀請劉德華、張柏芝代言。（網上圖片）

然而，2020年，公司因連續三年虧損被實施退市風險警示，因業績不振，2021年7月其上市公司股票簡稱變更為「ST貴人」，林天福也陷入困境，從泉州首富淪為被限制高消費對象。

到了2024年3月22日，ST貴人收到上交所終止上市決定書，因長達20個交易日收盤價低於1元（人民幣，下同），觸及退市底線，停牌前股價僅0.67元/股，市值大幅縮水至11億元。

天眼查顯示，2025年1月9日，貴人鳥股份有限公司名稱變更為金鶴農業股份有限公司。

據了解，金鶴農業最大股東為黑龍江泰富金谷網絡科技有限公司，該公司專注大米銷售、糧食貿易、倉儲加工等業務，涉及糧食供應鏈平台和訂單農業合作等多個維度。

2024年3月22日，ST貴人收到上交所終止上市決定書。（網上圖片）

貴人鳥被譽為「鞋王」，曾經風光無限。（視覺中國）

貴人鳥股份有限公司名稱變更為金鶴農業股份有限公司。（網上圖片）

早在2021年，啟動破產重組的貴人鳥開啟跨行業「自救」，引入重整投資人黑龍江泰富金谷網絡科技有限公司，後者將糧食業務注入。

2022年7月，其所屬公司泰富金谷通過購買貴人鳥集團（香港）有限公司的股份，以20.36%的股份成為貴人鳥控股股東，李志華成為實際控制人；8月12日，經董事會選舉，李志華出任貴人鳥公司董事長。

2023年9月22日，貴人鳥股份有限公司發公告宣布，其打算優化調整公司經營業務，逐步退出運動鞋服業務。