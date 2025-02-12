幫華為扛制裁？中芯營收創高淨利卻暴跌45% 去年獲利僅4.9億美元
中國晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC）2月11日發布2024年業績快報，全年營收達80.3億美元，年增27%，不僅創下歷史新高，還穩居全球第二大純晶圓代工廠。不過，全年淨利卻大幅下滑45.4%，僅4.9億美元，遠低市場預期。
對於淨利大跌，中芯國際表示，主要原因是「資金收益下降及折舊與攤提增加」。事實上，近年來該公司持續擴張產能，資本支出從2021年的45億美元激增至2023年的73億美元，2024年預計再投資73.3億美元。去年底，中芯國際月產能已達94.8萬片8吋晶圓，全年出貨總量超過800萬片，平均產能利用率為85.6%。
韓國《朝鮮日報》分析指出，中芯國際承擔了協助華為突破美國制裁的重任，以「不合理的成本」量產7奈米晶片供貨給華為，這導致公司整體獲利能力大幅縮水。
近期，中國新創公司深度求索（DeepSeek）的生成式人工智能（AI）模型快速崛起，成為市場關注焦點。據智通財經報道，天風證券認為，中芯國際作為中國少數能量產先進製程的企業，在國內市場具有較高議價能力，隨著本土AI需求激增，先進製程產品將持續供不應求。
天風證券指出，中國AI大模型Deepseek-R1發表後，市場反應熱烈，其高性能、低成本特性將加速中國AI應用普及，並帶動AI終端設備出貨量大增。根據中芯國際的營收結構，消費電子佔比40.2%、互聯網與可穿戴設備佔比8.3%，未來AI邊緣運算終端放量，可能讓中芯國際的營收超出市場預期。
展望2025年，中芯國際預計第一季營收將較前一季增長6%至8%，毛利率則維持在19%至21%。公司預測，在外部環境無重大變化的前提下，2025年銷售增幅將高於同行業平均值，資本支出則與2024年相當。
目前，中芯國際89%的營收來自中國大陸，其中智能手機貢獻24.2%、電腦與平板19.1%、消費電子40.2%、互聯網與可穿戴設備8.3%、工業與汽車8.2%。隨著AI應用需求上升，中芯國際能否借助AI熱潮提升獲利，仍需市場進一步觀察。