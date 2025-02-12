幫華為扛制裁？中芯營收創高淨利卻暴跌45%　去年獲利僅4.9億美元

中國晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC）2月11日發布2024年業績快報，全年營收達80.3億美元，年增27%，不僅創下歷史新高，還穩居全球第二大純晶圓代工廠。不過，全年淨利卻大幅下滑45.4%，僅4.9億美元，遠低市場預期。



對於淨利大跌，中芯國際表示，主要原因是「資金收益下降及折舊與攤提增加」。事實上，近年來該公司持續擴張產能，資本支出從2021年的45億美元激增至2023年的73億美元，2024年預計再投資73.3億美元。去年底，中芯國際月產能已達94.8萬片8吋晶圓，全年出貨總量超過800萬片，平均產能利用率為85.6%。

韓國《朝鮮日報》分析指出，中芯國際承擔了協助華為突破美國制裁的重任，以「不合理的成本」量產7奈米晶片供貨給華為，這導致公司整體獲利能力大幅縮水。

當地時間2023年9月3日，加拿大安大略省渥太華，中芯國際製造的麒麟9000S芯片，取自華為技術有限公司的Mate 60 Pro智慧型手機。華為與中國最大芯片製造商中芯國際為其最新款智慧型手機製造了一款先進的7納米處理器。（VCG）

近期，中國新創公司深度求索（DeepSeek）的生成式人工智能（AI）模型快速崛起，成為市場關注焦點。據智通財經報道，天風證券認為，中芯國際作為中國少數能量產先進製程的企業，在國內市場具有較高議價能力，隨著本土AI需求激增，先進製程產品將持續供不應求。

天風證券指出，中國AI大模型Deepseek-R1發表後，市場反應熱烈，其高性能、低成本特性將加速中國AI應用普及，並帶動AI終端設備出貨量大增。根據中芯國際的營收結構，消費電子佔比40.2%、互聯網與可穿戴設備佔比8.3%，未來AI邊緣運算終端放量，可能讓中芯國際的營收超出市場預期。

展望2025年，中芯國際預計第一季營收將較前一季增長6%至8%，毛利率則維持在19%至21%。公司預測，在外部環境無重大變化的前提下，2025年銷售增幅將高於同行業平均值，資本支出則與2024年相當。

目前，中芯國際89%的營收來自中國大陸，其中智能手機貢獻24.2%、電腦與平板19.1%、消費電子40.2%、互聯網與可穿戴設備8.3%、工業與汽車8.2%。隨著AI應用需求上升，中芯國際能否借助AI熱潮提升獲利，仍需市場進一步觀察。