甄子丹也辱華？　被指為「辱華品牌」行Catwalk　急發聲明停合作

內地近年不時爆發「辱華」風波，就連「宇宙最強」甄子丹最近也捲入其中。他日前應德國時裝品牌Philipp Plein邀請，作為模特兒到米蘭壓軸行Catwalk。卻有網民發現Philipp Plein曾在十多年前「辱華」，斥甄子丹不該為「辱華品牌」演出。 事件發生後，甄子丹工作室急發聲明道歉，稱合作前並未獲知品牌發生的辱華事件，已立即終止與其合作。

甄子丹被指為「辱華品牌」行Catwalk。（網上圖片）

1月11日，甄子丹在米蘭為PHILIPP PLEIN行壓軸Catwalk，一嘗模特兒滋味。豈料次日即被網民發現該品牌於2007年曾發生「辱華事件」。

原來，Philipp Plein於2007年曾公開發售一款印著「FU_K YOU CHINA」字樣的T恤，其袖口部分也繡有滑稽的清朝小人。該事件在品牌進軍中國市場後引發軒然大波，品牌迫於壓力不得不出面致歉。

Philipp Plein於2007年曾公開發售一款印著「FU_K YOU CHINA」字樣的T恤，其袖口部分也繡有滑稽的清朝小人。（網上圖片）

甄子丹：祖國堅決不容許侵犯

對此，甄子丹工作室12日急發聲明回應，稱合作前並未獲知品牌發生的辱華事件，對團隊的疏忽表示歉意，甄子丹獲知後已經停止了與該品牌的一切合作。甄子丹亦在個人微博轉發聲明，更強調「無論何時、何地、何種形式，祖國堅決不容許侵犯！」

甄子丹今日凌晨啟程回香港時，再在微博發言指：「回家！有國才有家！日後必定慎重過慮合作夥伴。感謝大家監督！」

甄子丹工作室亦隨即轉發相關微博，並寫道：「原定與該品牌尚有其他在米蘭時裝週期間的合作約定，經以全部終止。甄子丹先生與太太現離開米蘭返回中國香港。本工作室團隊同仁會對此事深切檢討，日後的工作必定謹慎過濾篩選。為甄子丹先生及大家帶來的困擾再次深表歉意。」

事件引起網民討論，有人認為他的團隊太不嚴謹，也有人表示支持甄子丹停止與該品牌合作：