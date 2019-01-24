中柬發表聯合公報　洪森：台灣是中國一個省　拒絕台在柬設代表處

柬埔寨首相洪森（Hun Sen）1月20日至23日對中國進行正式訪問，並與國務院總理李克強舉行會談，雙方在會後發表聯合公報。公報稱，柬埔寨重申恪守一個中國原則，堅決反對任何形式的台灣獨立。

中柬聯合公報稱，柬埔寨僅承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。（視覺中國）

柬埔寨：奉行「一個中國」政策

中柬聯合公報稱，柬方重申堅定奉行一個中國政策，支持中國政府捍衛國家主權與領土完整的努力。柬埔寨僅承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。柬埔寨反對任何形式的台灣獨立，繼續支持兩岸關係和平發展和中國的和平統一大業。

據觀察者網報道，在訪華期間，洪森亦多次重申，柬方始終反對台灣通過各種形式宣布獨立，並繼續支持中國和台灣地區在民族團結的精神上和平發展。洪森多次強調，台灣是中國的一個省，柬埔寨拒絕台灣在柬設立代表處。

據台灣ETtoday報道，這不是洪森第一次為擁護「一中原則」對台發表激烈言論，他曾在2017年初表示，為了維護中國的完整主權與表示對「一中」的支持，全面禁止中華民國國旗在柬埔寨國內升起。當時言論曾在兩岸引起關注。

柬埔寨首相洪森1月21日與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，會後洪森稱中國承諾資助柬埔寨近6億美元（約合47億港幣）。（美聯社）

中國承諾資助柬埔寨近6億美元

洪森訪華期間，在21日與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。據報，洪森在會談中要求中國對柬埔寨至關重要的紡織業投入更多援助與投資。

洪森其後也發聲明稱，中方領導人向柬埔寨承諾在2019至2021年資助柬埔寨5.88億美元。聲明還指出，中國承諾從柬埔寨進口40萬噸大米，並在2023年將雙邊貿易額提高到100億美元，鼓勵更多中國人前往柬埔寨投資。洪森稱，「習近平主席強調，同其他國家相比，中國同柬埔寨的關係非常特殊。」

據了解，洪森是2019年新年伊始中方接待的第一位正式訪華的外國政府首腦。洪森訪華期間，除了會見習近平和李克強，也會晤了人大常委會委員長栗戰書和政協主席汪洋等人。

（綜合報道）