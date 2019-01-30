中組部副部長齊玉任外交部黨委書記　組織系統出身首涉足外交領域

現年57歲、長期任職於組織系統的中組部副部長齊玉，近日已升任外交部黨委書記、部機關黨校校長，躋身正部級。 據了解，這是他首次涉足外交領域，同時也是近年來首位沒有外事工作經驗的外交部黨委書記。

外交部官網更新顯示，齊玉已出任外交部黨委書記、部機關黨校校長。（網頁截圖）

1月29日，外交部官網更新顯示，齊玉已出任外交部黨委書記、部機關黨校校長。外交部黨委原書記張業遂已年滿65歲（1953年10月生），是十八屆候補中央委員，現任全國人大外事委員會主任委員，2018年全國「兩會」期間接替傅瑩出任全國人大新聞發言人。

齊玉長期在組織系統工作，這是他首次涉足外交領域，同時也是近年來首位沒有外事工作經驗的外交部黨委書記，此前曾任該職的張業遂、張志軍、王光亞、王毅等人，都長期在外事領域工作。

歷任陝晉青吉四省 三度進京任職

資料顯示，齊玉現年57歲，陝西吳起人，早年任職陝西省委組織部；1992年第一次進京任職，進入當時創刊三年的中組部黨建研究雜誌社，官至黨建研究所主編；2003年，齊玉再度回歸地方出任山西省太原市委副書記；2004年回京，任中組部黨建研究所所長。

2007年底，齊玉第三次到地方任職，出任青海省委常委、省組織部長，躋身副省級。2013年5月，他轉任吉林省委常委、省組織部長；2015年第三次進京，成為當時中組部最年輕的副部長。