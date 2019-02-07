【愛滋注射劑】母公司稱已全面停產助查　業界：追溯出事血漿極難

血液製品公司上海新興醫藥的產品「靜脈注射人體免疫球蛋白」被發現受愛滋病毒（HIV）污染，內地傳媒引述多名醫藥界人士認為，很有可能是血漿來源有問題，惟血漿站雖然相對一般捐血站固家，但追溯上仍然有困難。 另一方面，上海新興的母公司中國醫藥發聲明強調高度重視今次事件，已派員進駐並在現場督導工作。

《新京報》引述上海另一間大型血液製品公司的員工劉琦（化名）解釋，血液製品公司所使用的血漿是混合不同血漿站收集所得，換言之產品原材料來自好幾個血漿站。此外，醫療用人體免疫球蛋白並非只來源於一名捐血者，是混合至少1000名捐血者的血漿，符合相關法律規定，「現在要追溯哪一袋漿出了問題，這是不大現實的」。

醫療用人體免疫球蛋白並非只來源於一名捐血者，是混合至少1000名捐血者的血漿，故要追溯最初有問題的血漿極為困難。（視覺中國）

另一方面，上海新興母公司中國醫藥健康產業股份有限公司在聲明中表示，事發後已通知相關單位全面停止銷售、使用並封存有問題的批次，同時清查相關使用情況。聲明又提到，上海新興目前已經停產，以排查有問題批次產品的原料來源、生產及質量控制全流程等各重要環節中可能存在的問題，強調會全力配合相關部門核查，並確保生產和質量控制原始記錄的真實性和完整性。

上海新興如今已全面停產。（網上圖片）

此外，國家藥監局通報事件的初步調查情況，督導檢查組在上海對涉事產品進行愛滋病、乙肝、丙肝三種病毒核酸進行檢測，結果均為陰性，至於被指事件起點的江西，曾經被檢查發現對愛滋病毒呈弱陽性反應的初生嬰兒，經再次愛滋病病毒核酸檢測後，已確認為陰性。

（綜合報道）