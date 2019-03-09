時尚集團創始人劉江病逝享年62歲　旗下擁有12個雜誌品牌

時尚集團創始人、董事長劉江今天（9日）突發疾病去世，享年62歲。劉江1993年與吳泓聯手創立《時尚》雜誌，直至今天集團旗下已擁有12個雜誌品牌，包括《時尚COSMOPOLITAN》、《時尚先生》、《時尚健康》、《時尚芭莎》等。時尚品牌還被評為中國最具價值的500個品牌之一。

時尚集團董事長劉江（圖）去世，享年62歲。（網上圖片）

劉江1956年9月生於北京，曾就讀於北京師範學院（今首都師範大學）中文專業，1985年至1993年任中國旅遊報社記者，1993年至今擔任《時尚》雜誌社社長兼總編輯、時尚傳媒集團總裁。他於2009年12月獲得由中國期刊協會頒發的「新中國60年有影響力的期刊人」稱號，2012年11月榮獲年度安永企業家獎。

作為中國首本時尚生活消費雜誌《時尚》的創辦者，劉江對於中國時尚產業有着不可磨滅的意義，內地媒體評價直出，《時尚》系列刊物深刻塑造了當代中國白領的時尚觀念，強力推動了中國時尚產業的發展，引領中產階級的生活方式。劉江曾經發表過自己對於「時尚」這一概念的看法。

「時尚」是一種積極的生活態度，是生活的潮流與趨勢，是物質的完美與思想的偉大，是個性的張揚與整體的和諧，是創新的過程和審美的釋放，是最具前瞻性的文化形態，是內心深處力量的呈現，是一份好心情。 劉江

劉江突然逝世的消息傳出後，內地不少時尚圈名人紛紛在社交平台表達哀悼與緬懷。

（綜合報道）