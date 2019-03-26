美洲開發銀行成都年會腰斬　中方：個別國家堅持操弄委內瑞拉問題

據路透社報道，美洲開發銀行（Inter-American Development Bank，IADB）取消本周在中國成都舉行的第60屆理事會年會，因為中國反對讓委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）的代表出席會議。 對此，外交部發言人耿爽今天（26日）主持例行記者會回應稱，個別國強人所難，堅持操弄委內瑞拉問題，導致年會無法按計劃順利舉行，責任不在中方。

美洲開發銀行第60屆理事會年會原定於3月26日至31日在成都舉行。圖為成都交子金融科技中心門口豎起的泛美行年會倒計時牌。（成都商報）

耿爽在記者會上表示，中方作為美洲開發銀行（美洲行）成都年會的承辦國，對此次年會高度重視，做了大量籌備工作。包括中方在內的絕大多數美洲行的成員國也都認為，美洲行年會是金融界的會議，應該聚焦金融合作，不是討論敏感政治議題的合適場合。但是個別國家持續攪動委內瑞拉這一敏感的政治議題，在各成員國存在嚴重分歧的情況下，在年會臨近時倉促通過瓜伊多任命的新理事和執董，並堅持推動其來華與會。

耿爽指出，中方在委內瑞拉問題上的立場是一貫的、明確的，主張各方都應該恪守聯合國憲章的宗旨和原則，遵循國際法和國際關係基本準則，不干涉委內瑞拉內政。雖然瓜伊多提名的理事通過了美洲行表決程式，但瓜伊多本人並非經合法程式產生的總統，缺乏合法性，中方難以允許其代表來華參會。

瓜伊多（左圖）1月自行就任委內瑞拉臨時總統，之後展開推翻馬杜羅（右圖）的行動。

耿爽稱，為了保障年會順利進行，中方表明對委代表的審慎態度，也提出了合情合理的解決方案，並也持續與有關各方溝通、協調立場，避免將會議政治化，是負責任的表現。然而個別國家不顧年會宗旨，也不顧中方的立場和關切，強人所難，堅持操弄委內瑞拉問題，強行讓瓜伊多代表來參會，導致年會無法按計劃順利舉行，責任不在中方。中方對美洲行決定取消成都年會深表遺憾。

據悉，美洲開發銀行是促進拉丁美洲發展的最大借貸機構。是次原本在成都舉行的年會是中國首次舉行這會議。惟美洲開發銀行上周表決，讓瓜伊多支持的哈佛大學經濟學家豪斯曼（Ricardo Hausmann），取代委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的理事會代表出席年會，遭到中國反對。美國21日威脅說，如中國拒絕承認以及向豪斯曼提供簽證，美國及其地區盟友會退出會議。

在委內瑞拉，瓜伊多1月自行宣誓就任臨時總統，之後展開推翻馬杜羅的行動。包括美國及歐盟等西方國家或組織多承認瓜伊多為委內瑞拉元首，但俄羅斯支持馬杜羅。中國在此事上採取不干涉別國內政的立場。