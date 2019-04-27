洪森獲北大榮譽教授稱號：柬中關係處於歷史上最好時期

據《柬中時報》報道，正在北京出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的柬埔寨首相洪森，25日下午獲得北京大學授予「國際關係榮譽教授」稱號。 據悉，自1995年至2019年，洪森已獲得至少19項國際大型學院授予的榮譽學位證書和榮譽稱號。

柬埔寨首相洪森25日獲得北京大學授予「國際關係榮譽教授」稱號。（北京大學新聞中心）

報道稱，洪森當天赴北京大學為「北京大學柬埔寨研究中心」揭牌。在演講會上，北京大學黨委書記邱水平向洪森授予北京大學名譽教授銅牌。校長郝平向洪森頒發北京大學名譽教授證書。

郝平在會上表示，北大一直積極推動與柬埔寨的交流合作，而新近成立的柬埔寨研究中心將在學術研究層面進一步提升中柬交流成效。郝平對洪森在為維護本地區和世界和平、穩定、繁榮方面作出的貢獻表示讚賞。他相信洪森的來訪會將中柬關係提升到新高度，並為雙方在各領域的合作拓寬道路，期望北大與柬埔寨各方在將來進行更深入的交流合作。

洪森25日在北京大學發表演講，指柬中關係處於歷史上最好時期。（北京大學新聞中心）

洪森表示，接受北京大學名譽教授倍感榮幸，這反映了柬中兩國在政治、安全、經濟、貿易和文化領域日益擴大的合作面。他認為，今天的柬中關係處於歷史上最好時期，在眾多領域建立了深度交流與合作機制，未來柬埔寨將依託中國瀾滄江-湄公河合作、中國-東盟全面經濟合作框架協議、聯合國、「一帶一路」倡議等機制進一步深化合作，共同為全人類的和平、發展和共同繁榮作出貢獻。

（柬中時報、北京大學新聞中心）