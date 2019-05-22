【打機上癮有得醫？】北京設「行為成癮病房」　健身唱K設備齊全

瘋狂血拼、嗜賭成性、沉迷打機……都是病？據內地媒體報導，這些行為在醫學上被統稱為「行為成癮疾病」。針對以上行為，北京回龍觀醫院周二（21日）正式啟用「行為成癮病房」，這是國內首個由公立精神衛生醫療機構開設的行為成癮治療病房。

四人間病房裝飾有綠色植物，牆上掛有裝飾畫。（新京報）

據《新京報》報道，該病房為開放式、家庭式病房，定編床位16張，配有書桌，以收治遊戲障礙、賭博障礙等行為成癮患者為主。患者和家屬可以在一同居住。

病房樓中還設有會客廳，擺放了小茶几、布藝梳化、電視和綠色植物。除此之外，還有心理診室、用於物理治療的醫學設備。此外，病房樓中還有小型的KTV亭和動感單車，供患者進行娛樂和運動。病房也提供毽子、跳繩、彩色鉛筆、沙盤和動物、人物、建築等小模型，旨在讓患者找到遊戲的「替代品」，逐漸擺脫對遊戲的依賴，發現新的樂趣。

團體治療室內設有一間迷你K歌房。（新京報）

回龍觀醫院院長楊甫德稱，醫院傾向於將患者視作健康人，只不過是在某一方面有比較突出的問題，因此治療也是針對這一問題，而不願影響患者正常的生活方式。「一提精神病院，大家會想到完全封閉的空間，像監獄一樣特別可怕，這不是我們要打造的環境。如果對患者行為限制過多，反而會帶來反感情緒。」

另據回龍觀醫院的醫生楊可冰介紹，目前對遊戲成癮的治療周期在6至8周，一共分為兩個階段。前4至6周，患者會被要求完全戒斷網絡和手機，在此期間，醫院會對其進行拓展訓練，通過多種活動方式，對遊戲進行行為替代。第二個階段持續2周，通過限制使用時間的方式，讓患者學會健康地使用網絡。

（新京報）