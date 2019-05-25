栗戰書訪匈牙利考察華為歐洲供應中心　展示「磨難照」打強心針

據新華社24日報道，應匈牙利國會主席克韋爾邀請，全國人大常委會委員長栗戰書21日至23日訪問匈牙利，在布達佩斯會見總統阿戴爾、總理歐爾班，與克韋爾舉行會談。 訪問期間，栗戰書還考察了華為公司歐洲供應中心、中歐商貿物流合作園區、匈中雙語學校，並向匈牙利民族英雄紀念碑敬獻花圈。

栗戰書在察華為公司歐洲供應中心期間，展示了二戰中受到重創的伊爾-2飛機。華為曾用這張圖片作為宣傳照的背景圖。（新華社）

據悉，考察華為公司歐洲供應中心期間，栗戰書在會談時展示了二戰中受到重創的伊爾-2飛機，雖然傷痕累累，卻依然堅持飛行，最終返航。華為曾用這張圖片作為宣傳照的背景圖。

與之呼應的是，5月21日，在華為深圳總部舉行的中國媒體圓桌會上，華為創始人任正非在接受採訪時，也曾拿出這張照片，用它來比喻當前受美國「打壓」的華為。

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報道稱，栗戰書在與匈牙利領導人會面期間指出，匈方提出的「向東開放」政策與共建「一帶一路」倡議高度契合，雙方要加強戰略對接，深挖經貿、投資、科技、農業、互聯互通等領域合作潛力，積極推動匈塞鐵路等大項目合作，打造更多高品質合作成果。中方願同匈方一道，不斷推進中國－中東歐國家合作和中歐關係發展。

栗戰書還指出，維護多邊主義和自由貿易，是世界大多數國家的共識。中方不刻意追求貿易順差，願在相互尊重、平等互利的基礎上通過談判解決國家之間存在的貿易分歧。「儘管受到一些外部因素衝擊，中國經濟仍保持健康平穩發展，我們對中國經濟充滿信心。」

匈牙利總理歐爾班表示，匈方堅定支持並積極參與共建「一帶一路」，願與中方共同維護自由貿易體制。雙方各領域合作都很成功，要進一步拓展合作空間、提升合作水準。

5月23日，栗戰書在布達佩斯出席中匈建交70周年研討會開幕式並講話。（新華社）

訪問期間，栗戰書還出席中匈建交70周年研討會開幕式並講話，強調要堅持肝膽相照、相互尊重、互利共贏、民心相通，共同譜寫新時代中匈友誼的新篇章。

（新華社）