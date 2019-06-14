【逃犯條例】外交部奉勸美國會議員：放棄任何企圖搞亂香港的妄想

香港政府計劃修訂《逃犯條例》引起極大爭議，美國眾議院中國事務委員會（Joint China Commission）主席麥戈文（Jim McGovern）日前表明將會提出《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。 中國外交部發言大耿爽在周五（14日）表明，美國此舉是對香港事務說三道四，粗暴干涉中國內政，中國對此強烈不滿及堅決反對。

耿爽表示，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉。香港自回歸以來，一國兩制、港人治港及高度自治得到切實貫徹落實，香港居民各項權利和自由依法得到充分保障，「這是任何不帶偏見的人所公認的客觀事實」；美國是香港主要貿易夥伴之一，香港的繁榮穩定符合美國的利益，「搞亂香港對美方沒有任何好處。」

耿爽指，中國奉勸美國有關人士「立即收回企圖干預香港事務的黑手，放棄任何企圖搞亂香港的妄想」。（資料圖片）

耿爽指，中國奉勸美國有關人士尊重基本事實，摒棄傲慢和偏見，「立即收回企圖干預香港事務的黑手，放棄任何企圖搞亂香港的妄想」，停止推動審議有關議案及干涉中國內政，多做有利於中美互信與合作的事。

耿爽強調，中國對維護國家主權、安全和發展利益的決心和意志堅定不移，不懼怕任何威脅和恫嚇，「任何妄想在香港製造混亂、破壞香港繁榮穩定的圖謀都必然遭到包括廣大香港同胞在內的全體中國人民的反對，既不得人心，也不會得逞。」

另外，耿爽回應外部勢力干預香港事務有何根據時表示，一些西方政客公然為反中亂港分子撐腰打氣，一些國家駐香港的總領館，不顧國際法和國際關係基本準則，多次發表錯誤言論，煽風點火，推波助瀾，這些事實大家都看得清清楚楚。

（央視新聞）