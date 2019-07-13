深圳官方停止公佈樓市均價　住建局：公示未反映市場真實情況

據內媒《南方都市報》13日報道，從今年4月開始，深圳市房地產信息平台不再公佈新房的成交均價、成交總金額，以及依面積區間分類公佈的成交均價、總金額。深圳市住建局對此回應稱，是因為直接公示有關價格資訊並不能很好的反應市場的真實情況。 業內則分析稱，此時下架原本公開的資料或為穩定市場平穩，控制情緒不要大起大落。

深圳官方今年4月起停止公佈樓市均價。（資料圖片/視覺中國）

官方「深圳樓市晴雨表」匿跡

報道稱，深圳市房地產信息平台此前涵蓋了全市網簽信息梳理統計而來的資料，堪稱是其中分量最重的一份。無論是成交套數、成交面積、成交均價、成交總價，還是基於不同的面積區間分類或商品房用途分類而統計出的具體分類信息，均可在該平台上以月或日為單位查詢到。

在今年4月深圳機構改革後，深圳市房地產信息平台入口由原深圳市規土委官網改為了深圳市住建局官網，自此至今，該平台上公佈的資料中不再有新房的成交均價、成交總金額，以及依面積區間分類公佈的成交均價、總金額等具體信息。

而全新的深圳市房地產信息平台上公佈資料的內容僅包括了成交套數、成交面積、可售套數、可售面積，以及「一房一價」等類目。二手房方面公佈的資料則只有成交套數和麪積，一直未公佈相關成交價格。最受關注的全市房價信息從這份官方出具的「深圳樓市晴雨表」中，就此匿跡。

深圳市住建局稱，往後有關市場情況以國家統計局每月公佈的房地產價格指數為準。（資料圖片/視覺中國）

統計局房地產價格指數成唯一信源

對此，深圳市住建局回應稱，由於深圳市房地產市場規模有限，成交價格水平易受結構性影響，直接公示有關價格信息並不能很好的反應市場的真實情況。往後有關市場情況以國家統計局每月公佈的房地產價格指數為準。

住建局強調，國家統計局公佈的房地產價格指數，是根據市場實際成交的情況，經過科學的計算方法，排除了具體項目的價格擾亂，可以有效的反映深圳市房地產市場的整體價格水準，具有很高的權威性與準確性。

但報道指出，在國家統計局每月公佈的房地產價格指數中，僅有「按月」、「按年」和「定基」三個類目信息，能直接體現的其所涉及的70個城市的商品房市場變動情況，但並不包含直觀的「某城市新建商品住宅的成交均價、總價」，且無法推導出具體金額數值，亦即無法回答深圳新房均價當月具體有多少等問題。

（南方都市報）