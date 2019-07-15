王志民哀悼釋智慧老和尚：愛國愛港　為香港繁榮穩定作重要貢獻

香港佛教聯合會榮譽會長、寶蓮禪寺董事會主席釋智慧老和尚（智慧長老），上星期六（13日）晚上9時半圓寂，世壽86歲。 香港中聯辦主任王志民向香港佛教聯合會及寶蓮禪寺致唁電，對釋智慧老和尚逝世表示沉痛哀悼。

王志民向香港佛教聯合會及寶蓮禪寺致唁電，對釋智慧老和尚逝世表示沉痛哀悼。（資料圖片）

王志民在唁電中表示，對釋智慧圓寂表示沉痛哀悼，又稱他是堅定的愛國愛港人士，擁護「一國兩制」方針和基本法，支持香港順利回歸和平穩過渡，支持特區政府依法施政，在擔任第九、十屆全國人大代表期間，積極履職盡責，建言獻策，貢獻良多。

王志民指，釋智慧在改革開放後率先多次組團訪問內地，促進香港與內地佛教界的交流，廣受海內外佛教界尊崇；他是熱心助教、服務社會的先行者，積極服務社區，並帶領寶蓮禪寺先後助建內地300多所希望學校，捐款逾億元，為支持國家建設和香港繁榮穩定作出重要貢獻，深得後人景仰。

王志民又道，自己與釋智慧相識二十多年，深為失去這樣一位德高望重的長者及摯友深感悲痛。「長老雖逝，風範長存。智慧長老功德圓滿！」

釋智慧長袖善舞，與政界關係密切。圖為釋智慧（右三）2017年5月與當時候任特首林鄭月娥（左二）一同出席大澳文物酒店五週年紀念活動情景。（資料圖片 / 鄭子峯攝）

釋智慧老和尚除曾任香港佛教聯合會榮譽會長、第61至63屆董事會會長、寶蓮禪寺董事會主席、寶蓮禪寺第七代住持、世界佛教僧伽會副會長；亦曾任港區人大代表、新界鄉議局執行委員、區議會議員及大澳鄉事委員會副主席，除在香港積極參與辦學工作外，他亦曾支持在內地興建希望學校，讓眾多兒童獲得上學的機會。他在2015年獲頒授銀紫荊星章。