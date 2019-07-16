中國要求引渡台籍詐騙犯　捷克同意後又「變臉」回絕

當地時間7月15日，捷克政府宣佈，給予8名涉嫌詐騙的台籍犯罪嫌疑人「輔助性保護」。此舉等於回絕中國的引渡要求。據犯罪嫌疑人辯護律師説，捷克政府相信他們在中國將受到非人道待遇。

捷克內政部長哈瑪謝克（Jan Hamacek）。（網絡圖片）

捷克內政部長哈瑪謝克（Jan Hamacek）15日透過推特（Twitter）證實，中國要求引渡的8名台灣犯罪嫌疑人將得到輔助性保護，不過他以「非公開的行政措施」為由，不願説明原因。

除了正式的難民身份，歐盟國家經常給予申請庇護的外國人所謂的輔助性保護，讓他們暫時免於被遣返的命運，一定期間過後還可延長，以免他們受到迫害。

捷克新聞社報道，這些台灣犯罪嫌疑人的辯護律師克魯帝納（Miroslav Krutina）指出，捷克政府認為他們被遣送到中國後，有受到非人道待遇和被判死刑的危險，因此決定給他們庇護。

捷克警方根據國際刑警組織發出的紅色通報，2018年1月在首都布拉格逮捕陳姓、林姓等8名台籍電信詐欺犯罪嫌疑人。

中國政府指控他們喬裝成中國的公安和檢察官，利用電話對住在澳洲的中國婦女進行詐騙。

布拉格地方法院採信中方「公平審判」和「不判死刑」的保證，2018年秋天同意將嫌犯引渡到中國。

隨後他們提出上訴，6月中旬布拉格高等法院做出最後裁決，8人全都維持原判。

捷克政府如今給予他們輔助性保護，等於反駁法院先前的裁定，回絕中國的引渡要求。

（中央社）