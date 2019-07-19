【社會信用體系】內地擬納入個税繳税表現　違規者將會被聯合懲戒

國家發改委在週五（19日）發公告，就《關於加強個人所得税納税信用建設的通知（徵求意見稿）》公開徵求意見，表明要建立個人所得税納税信用管理機制，並要完善守信聯合激勵和失信聯合懲戒機制。 換言之，內地的社會信用體系未來會把民眾在繳税方面的表現納入其中，未有按時繳税或逃税漏税等，在生活、就業等各方面都將面臨極大不便。

內地的社會信用體系未來會把民眾在繳税方面的表現納入其中。（視覺中國）

據文件顯示，當局此舉是要「加快推進個人誠信體系建設，強化個人所得税納税信用協同共治，促進納税人依法誠信納税」。具體措施為建立個人所得税納税信用管理機制，包括全面實施個人所得税申報信用承諾制，納税人需對填報資料的真實性、準確性、完整性作出守信承諾；建立健全個人所得税納税信用記錄，資料庫會與全國信用訊息共享平台建立數據共享機制；建立自然人失信行為認定機制，違背誠實信用原則者，税務部門會列為重點關注對象，並採取行政性約束和懲戒措施，情節嚴重者更會被列為嚴重失信當事人。

另一方面，文件亦指要完善守信聯合激勵和失信聯合懲戒機制，一是對個人所得税守信納税人提供更多便利和機會，例如相關部門應提供更多服務便利，有綠色通道、容缺受理等措施；其次就是對個人所得税嚴重失信當事人實施聯合懲戒。

文件亦有指出要加強訊息安全和權益維護，以及強化組織實施。

（國家發改委）