河南官方教會牧師自殺　網傳遺書稱要「殉道喚醒黨政部門」

河南商丘市基督教協會會長宋永生，星期四（17日）在其辦公室跳樓自殺，終年54歲。一份網傳的宋永生遺書中，宋永生稱自己心力交瘁，還稱教會受到來自統戰等部門逼迫，作為兩會（中國基督教協會、中國基督教三自愛國運動委員會）牧師，他亦得不到信任，並指該市兩會「四不像」。宋永生的遺體已經火化，當地政府禁止其家屬公開舉行追悼會。

河南商丘市基督教協會會長宋永生（右一）。（網絡圖片）

宋永生是商丘市基督教兩會主席、會長。據稱，宋是近二十年來，河南首位自殺的市級宗教部門的官員。

據悉，他曾在2013年訪問香港，並到訪香港基督教協進會。

宋永生的妻子説，丈夫死前已禁食四天。他17日開四輪電瓶車，從家到教堂，與一位老姊妹碰了面，就去了辦公室，中午十一點左右，從五樓跳下。

在網傳的遺書中，宋永生表示，該市黨政機關控制市兩會後，不作為，又稱其所在的兩會不像教會，不像機關，不像社團、不像公司，是「四不像」。

遺書説，自2018年2月至今，兩會與黨和政府保持高度一致，卻得罪了6類人，而向統戰及宗教部門反映也沒有迴音。遺書稱：「我的心已經快累死了。」而辦公經費沒有拿到，「心裡壓力重大，有筋疲力盡之感。」，他抱怨「上面來人檢查，出了問題還要負責」，他「願做第一個殉道者」等。

遺書寫道，「面見商丘市委統戰部、市民宗局領導彙報材料」。該份「材料」共列舉了七個方面，表達對政府有關部門在處理教會問題上的意見。他稱，商丘市基督教兩會法人登記證至今沒有通過年審，主管宗教局領導不給蓋章延誤至今。

遺書下方還補充寫道，「（7月17日）跑了一上午，領導接待熱情，可無能為力......實在跑不動了，我實在是心累了，天堂門口向大家招手。」

有河南基督徒稱，宋永生牧師的遺體，已於19日上午八點火化，但當地官員不允許家屬公開舉行追悼會，每個教會只能派代表2人參加。

（自由亞洲電台）