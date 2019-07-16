河南一農村教會被關停　改建「新時代農民傳習所」

近期江蘇、河南等地多有家庭教會信徒聚會遭到政府取締消息傳出。河南一個教會去年遭到關停，近期有民眾發現，其教堂已被當地政府掛上「新時代農民傳習所」的牌子。

涉事河南教堂，雖然已經掛上「傳習所」的牌子，但門口仍然可以看見十字架。（影片截圖）

河南省夏邑縣中峯鄉何大莊教會是一個農村家庭教會，去年被取締。近期有當地民眾指，教堂已經被改成「新時代農民傳習所」。一位正在當地的張姓基督徒説，何大莊教會有近160名信徒：「這是農村的一個教堂。教會的停車棚，以前車停滿了車，當時有約150人聚會，現在完全關閉了。教會門口『神愛世人』四個字被剷除了。去年7月份關停的。」

張先生説，教會被關閉後，很多人只能在家中分小組聚會，每組十多人。有信徒稱，過去兩年，河南全省已有數千個十字架及教堂被強拆或被政府佔據。

「新時代農民傳習所」於近年在內地各省市大量興建，河南、安徽、廣東等地均有建設。《南方日報》在論及廣東傳習所建設時曾稱，傳習所是「中央進一步加強和改進農村基層宣傳思想文化工作和精神文明建設工作的重要部署，同時也是廣東深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的具體實踐」。

（自由亞洲電台）

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