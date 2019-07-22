【逃犯條例】蔡英文頻發表涉港言論　陸外交部：不要蹭熱點

針對近期台灣總統蔡英文頻頻發表涉港言論，在今天（22日）的外交部例行記者會上，發言人耿爽指出，「島內有關人士不要動不動蹭熱點，刷存在感。」

蔡英文多次針對香港反修訂逃犯條例事件表態。（中央社）

耿爽表示，「對於台灣島內某些人近來就香港事務不斷地説三道四，這不是一個外交問題，本不應該由我來回答。我只想提醒島內某些人，不要動不動就出來蹭熱點，就香港事務説三道四來體現自己的存在感，來吸引外界的關注。」耿爽指出，這種小伎倆註定不會成功。

據媒體報道，有數十名香港「反修例」示威者近期赴台灣尋求庇護，對此，蔡英文雖然在中南美洲出訪，仍在接受媒體訪問時表示，台灣將會基於人道做適當的處理。她12日過境美國時在哥倫比亞大學發表演講，專門提到了香港。她稱「香港年輕人走上街頭為民主自由拚搏」，她又指香港的「一國兩制」經驗，向世界明白揭破了獨裁和民主無法共存的事實。

此前，針對香港反修例示威者包圍並以暴力衝擊佔領立法會，在立法會內進行破壞和打砸一事，蔡英文在社交媒體宣稱香港人民的行動是顯示他們追求所謂「自由民主」的心願。蔡英文還「教育」特區政府，要拿出誠意麪對人民的請求。蔡英文還稱自己對香港人民的處境感同身受。

《香港01》早前發表文章指出，香港成為蔡英文施政無能下最好的包裝紙。蔡英文拿香港「大做文章」，其實是為自己拉抬選情。