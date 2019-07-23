成都重慶之間或佈局超高速磁懸浮列車　最高時速800公里

據內媒報道，根據四川省成都市委十三屆五次會議獲得的資訊，時速600公里-800公里的超高速磁懸浮列車，或將在成都與重慶之間佈局。

今年5月，中國中車研發的600公里時速高速磁懸浮試驗列車在青島出廠。（視覺中國）

據《21世紀經濟報道》7月23日報道，7月19日，成都市委十三屆五次會議召開。本次會議的重點之一，是圍繞成都市的東部新城建設展開。在會議上，成都市長羅強介紹《成都市東部新城空間發展戰略規劃（2017-2035年）》時稱，東部新城將「聚焦國際鐵路通道和國際鐵海聯運通道建設，前瞻性佈局重大交通基礎設施」。其中前瞻性的交通基礎設施，指「預留以600公里-800公里時速直達重慶的超高速新制式鐵路通道」。

有分析人士稱，能實現600公里-800公里時速的鐵路運載方式，一般指「超級高鐵」磁懸浮列車。800公里時速的磁懸浮列車，將在全封閉的低真空管道內運行。

目前，成都至重慶之間的高速鐵路線路長度為308公里，設計時速為每小時350公里，在實際運行時速未超300公里的情況下，成都東站至重慶沙坪壩站的最少耗時為1小時13分。就區域經濟的角度而言，成都將「超高速新制式鐵路通道」納入未來規劃中，有利於兩座西部經濟體量最大城市的「深度融合」，更有利於成渝城市羣衝刺國家戰略。

價格昂貴 推廣磁懸浮列車困難

此前5月，中國中車研發的600公里時速高速磁懸浮試驗列車在青島出廠。中國中車四方股份公司副總工程師丁叁叁稱，時速600公里的高速磁浮列車，其市場目標是填補航空與鐵路交通之間的速度空檔。此外，丁叁叁表示，磁懸浮列車比高鐵更具備速度優勢，磁懸浮列車只需3分鐘即可跑出近20公里。但根據中車的計劃，要至2022年前後，才會進行試驗線的測試。

北京交通大學教授趙堅表示，要實現高速磁懸浮列車的市場應用，走出實驗室是第一步。即在實際的運營環境中去做各項測試，此外還將涉及軌道、線路等一系列的規劃和建設。

中國科學院院士孫鈞此前表示，以京滬高鐵為例，其1300公里的造價為2200億元人民幣，而若以磁懸浮方面建設，則預算成本增加到4000億元人民幣。「由於造價過高，磁懸浮在實際中推廣也相對困難。」

（綜合報道）