【親愛的熱愛的】中國地圖出錯被批　男女主角表態：一點都不能少

正在熱播的內地偶像劇《親愛的，熱愛的》，被發現在星期三（8月31日）播出的第39集中，劇情需要所顯示的中國地圖有問題，缺少海南島、台灣，中印邊境東西兩段的劃分上亦出錯。 事件引發熱議，劇集播放平台愛奇藝和騰訊視頻均將相關畫面刪除，男女主角李現、楊紫亦隨即在微博上澄清，中國領土「一點都不能少」及反對台獨。

據介紹，《親愛的，熱愛的》主要講述男女主角偶然相遇，女主角對男主角一見鍾情，被對方對電競夢想的執著、對團隊中年輕人的責任感深深吸引。男主角矢志要帶領團隊為中國取得世界冠軍，多年來一直心無旁騖。女主角則全靠體貼、支持，令不善言辭和情感表達的男主角逐漸敞開心扉，最終兩人攜手前行。

《親愛的，熱愛的》在內地熱播。（微博）

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《親愛的，熱愛的》在暑假檔期播出後大受歡迎，多次佔據熱門搜索排行榜，大結局時在微博上更有近9億次的閲讀量。

但就在第39集中，為說明一個網絡安全大賽亞錦賽將在上海舉行，展示了一幅動畫地圖，每個國家及地區都用不同的顏色標注。然而，中國地圖並沒有將海南島和台灣納入其中，同時中印邊境東西兩段的劃分上亦出錯，將部分爭議地區劃歸印度。引發爭議後，愛奇藝和騰視視訊緊急刪除相關畫面，並於星期四（1日）上載經修正的內容，可惜中印邊界的劃分仍然有錯。

面對網民的批評，男主角李現星期四在微博貼出自己身穿軍裝的照片，表示「祖國，是我們至高的捍衛，一點都不能少」；楊紫的工作室則在微博發聲明， 強調楊紫及團隊始終堅持「一個中國」原則，堅決維護祖國統一，並表明所謂「楊紫支持台獨」是不實言論。

此外，電視劇的導演之一瞿友寧亦被網民發現以前疑似發表過與台獨有關的言論，瞿友寧其後就在微博上回應指從沒有見過涉事地圖，「昨晚還是第一次見到，我不能也不會做這樣的地圖，我不是TD，中國地圖本來就不會是長這樣，要打要罵真的找錯人了。」

值得一提的是，《親愛的，熱愛的》因中國地圖出錯引發爭議後，官媒《人民日報》亦有發表評論，強調「不容在中國地圖上做文章」，「事關大是大非，不可不謹慎，不可夾帶私貨，更不可以演戲之名行演繹之實。誰在原則問題上試探和耍小聰明，誰就會翻車無疑，因為中國一點都不能少！」

（綜合報道）