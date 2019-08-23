天安門毛澤東畫像畫師王國棟去世　油畫版本自1967年沿用至今

天安門毛澤東畫像畫師之一，原北京市美術公司畫師王國棟周五（23日）凌晨在北京去世，享年88歲。王國棟是當今天安門毛澤東畫像版本的奠定者，其主筆的版本首次採用毛澤東的正面像，並一直沿用至今。

繪製天安門毛主席畫像的畫師王國棟8月23日在北京逝世，享年88歲。（網上圖片）

綜合內媒報道，王國棟1931年生於北京，是中華老字號砂鍋居飯莊的「少掌櫃」。內地公私合營後，王國棟將自己名下的17套房產作為黨費上交。1978年至1981年，王國棟曾任第五屆全國政協委員，也獲得過全國勞動模範稱號，1992年起獲得國務院津貼。

天安門城樓上的毛澤東畫像曾經有過八種版本。第一、二版毛澤東畫像都是在建國前的慶祝集會上臨時懸掛，主筆是董希文。第三版懸掛於開國大典時，由國立藝專的教師周令釗繪製，現時懸掛的已是1967年10月1日延續至今的版本。在王國棟之前，毛澤東畫像通常由畫家帶同助手共同完成，自王國棟開始，毛澤東畫像全程由一位畫師繪製完成。

天安門的毛澤東畫像，隨時間推移曾經有過多種版本。（資料圖片）

由王國棟主筆的毛澤東主席畫像。（網上圖片）

據了解，在繪製畫像時，王國棟以毛澤東半側面、雙眼平視的照片為摹本。王國棟所畫的毛澤東像雖然是油畫，卻具有濃鬱的民族特色，且不管觀眾站在畫像前方的哪個位置，都會感覺到是被毛澤東的目光注視。

外界認為，這是1949年以來畫家從事毛澤東畫像創作的一個關節點。在多位畫家工作的基礎上，王國棟通過中西結合的方法使毛澤東畫像顯示出具領袖的風度和神采。自此以後，天安門城樓的毛澤東畫像確定為高6米，寬4.6米的固定尺寸。包括後來印刷的彩色毛澤東像、周恩來像等，也都是王國棟繪製的。

每年國慶節前夕，天安門城樓都要更換新的毛澤東畫像。因為油畫在陽光下照射容易褪色，故需要每年更換 。（VCG）

王國棟的徒弟邢秋成稱，當年王國棟繪製第八版畫像時，遇到不少問題，「 油畫在強烈的陽光下照射會很容易褪色，最多堅持一年，這也是為甚麼毛澤東畫像每年都要更換的原因。」自1966年起，每年國慶前夕，天安門城樓都要更換新的毛澤東畫像，據西苑出版社出版的《天安門廣場備忘錄》記載道，「天安門城樓毛主席畫像，高6米，寬4.6米，加上像框，總重量達1.5噸」，是在全中國最大的手工繪製的肖像。毛澤東畫像一般是在8月「立秋」前後開始畫，以備國慶前更換。

1992年初，王國棟退休。但他早在1971年就開始培養接班人，接班人是大徒弟葛小光。從1977年開始，葛小光接過了師父的畫筆，成為天安門城樓上的毛澤東畫像主筆，一畫就是30年。至2014年，中央美院多位藝術家已接手繪製任務。

（綜合報道）