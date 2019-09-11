上海迪士尼新規允許遊客自帶食物　榴蓮、杯麵、西瓜等禁止入園

今年年初，因禁止遊客攜帶食品入園且要檢查隨身物品，上海迪士尼樂園被一位大學生告上法庭。事件擾攘數月，園方近日轉變態度，稱聽取各方的建議和意見，決定調整外帶食物政策，遊客將可以攜帶供自己食用的食品進入樂園。 今日（11日），上海迪士尼正式推行新規，允許遊客自帶食物，但需加熱水食用的方便麵（杯麵）、榴蓮等帶有刺激性氣味的食品、需用刀切開的整個西瓜等，則仍然被禁止入園。

上海迪士尼今日發布新的《遊客須知》。（上海迪士尼官方網站）

上海迪士尼今日發布新的《遊客須知》，當中放寬遊客自帶食物，標明可攜帶供本人食用的食品及飲料進入園方。不過，園方不允許攜帶需加熱、再加熱、加工、冷藏或保温的食品（如需加熱水食用的方便麵及帶自熱功能的食品等）及帶有刺激性氣味的食品（如榴蓮等）。

早前有內地網民表示，在上海迪士尼「鬆口」放寬外食規定後，即見到有人帶西瓜入園，而且還帶上一把西瓜刀，亦有網民笑言「榴蓮臭豆腐接踵而至」。對此，官媒《人民日報》報道引述園方表示，需要用刀切開的整個西瓜、臭豆腐等均不能帶入園。

上海迪士尼表示，根據相關法律法規和政府部門的指導意見，所有遊客及其隨身行李在入園前必須進行安全檢查。（視覺中國）

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實行更友好、人性化的安檢流程和服務

至於強制檢查遊客隨身攜帶物品所引起的爭議，上海迪士尼表示，根據相關法律法規和政府部門的指導意見，所有遊客及其隨身行李在入園前必須進行安全檢查。遊客需要遵循演職人員的指引進行安全檢查程序。所有個人隨身行李都必須接受檢查，所有遊客都需要通過金屬探測器。

上海迪士尼又指，為盡可能降低安全檢查對遊客體驗的影響，團隊將立即實行更友好、人性化的安檢流程和服務。建議遊客在安檢時可以自己打開包袋，如安檢人員有要求，遊客可自行將可疑物品取出，並在完成檢查後放回。同時承諾，將在未來採用如X光機在內的安檢設備，輔助人工服務等手段進一步優化安檢流程。

網民熱議：

「哈哈，可以帶零食了。」

「瓜子毛豆帶殼花生也建議禁了吧，不然……你能想像出那畫面。」

「我覺得瓜子這種不容易打掃的也應該列入。」

「你看吧，到時候就知道什麼是垃圾場了，記得看完煙火的時候，滿地的垃圾，真心希望大家不要亂丟垃圾。」