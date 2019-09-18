【世界盃折戟】「男籃主教練辭職」登頂微博熱搜　籃協：消息不實

中國男籃在本土舉行的世界盃上排名第24，未能直接獲得東京奧運會的參賽資格。內地網絡今天（18日）曝出消息，中國男籃主教練李楠已經申請辭職，他的辭職請求上報到國家體育總局，目前正在等待批覆。 李楠辭職的消息傳出後，不到1小時就登上微博熱搜榜第一名，超過易烊千璽等娛樂明星的新聞。有網民表示，這是中國體育的特色，大家喜歡看輸球後的「分鍋大會」（意指由何人承擔責任）。 不過，中國籃球協會官方隨後就對此作出回應，稱李楠辭職的消息不屬實。

圖為中國男籃主教練李楠。（視覺中國）

在不久前結束的世界盃上，中國男籃坐擁東道主之利，小組賽先勝科特迪瓦，但隨後連敗給波蘭和委內瑞拉，未能從小組突圍；隨後的17-32名排位賽，中國隊險勝韓國，輸給尼日利亞，最終總成績2勝3負與伊朗隊相同，中國隊因凈勝分少未能成為排名最高的亞洲球隊，失去直通東京奧運的機會。

李楠在世界盃上的排兵佈陣和臨場指揮遭受到嚴重的質疑。包括對陣波蘭隊比賽最後時刻叫暫停、安排周琦發邊線球、冷落孫銘徽、未召入沈梓捷等，都成為他被外界指責的原因。而李楠在賽後發布會及接受央視專訪時都未談及辭職打算，中國籃協主席姚明則是第一時間表示自己承擔所有責任。

李楠好友、此前擔任國家隊紅隊助理教練的李克疑似對李楠辭職一事闢謠。（微博截圖）

不過，李楠好友、此前擔任國家隊紅隊助理教練的李克卻發微博稱「現在報道都不用採訪了嗎？有何用意？受誰指使？ 」，疑似對李楠辭職一事闢謠。

而中國籃協下午則對這一消息作出回應，稱其「不屬實」，並表示目前中國籃協和國家男籃還在進行總結，教練組是否調整以及其他消息，將在總結後再公開。

中國男籃6月6日結束軍訓，舉行匯報演出及男籃世界盃入隊儀式，並觀看天安門升旗儀式。（影片截圖）

中國男籃備戰百日 進行17場熱身賽

在李楠帶領下，中國男籃從今年5月中旬開始集結，總備戰時間超過100天，共進行17場熱身賽，這兩項數字都冠絕世界盃32支參賽球隊，不過最終成績還是與民眾期待有落差。

資料顯示，李楠曾是八一男籃和中國男籃的功勛球員，在聯賽中為八一隊8奪總冠軍，亦曾代表國家隊打進奧運會前8名。2009年退役後，他很快成為八一青年隊主帥。此後幾年，李楠帶領八一青年隊出戰各種青年聯賽，2013年全運會率領解放軍U18男籃獲得亞軍。

李楠2010年正式加入由鄧華德領導的中國男籃教練組，2017年當選為中國男籃國家隊紅隊主教練。2018年9月26日，中國籃協宣布，擬聘任李楠擔任新一屆中國男籃主教練，率隊備戰2019年在本土舉辦的世界盃。

李楠辭職的消息曝光後，不到1小時就登上微博熱搜榜第一名。（微博截圖）

對於李楠申請辭職的傳言，內地網民意見各異：

－他有沒有能力，我們又不瞎！不申請辭職等着被炒？

－不是質疑，壓根毫無戰術可言

－中國男籃教練這個職位，真的不好乾啊。

－從微博上選網友去（擔當教練）吧，這樣出不出成績，他們都沒話說了

（綜合報道）