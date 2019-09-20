台所斷交前夕　中企拿下8億美元所羅門金嶺金礦工程

當地時間9月16日，南太平洋島國所羅門群島決定中斷與台灣的外交關係，而在此之前，中國中鐵股份有限公司宣布，中標8.25億美元所羅門群島金嶺金礦項目工程。

9月13日，中國中鐵股份有限公司發佈《中國中鐵股份有限公司 重大海外工程中標公告》，宣布其子公司中標所羅門金嶺金礦項目施工總承包工程。

該工程中標金額約為8.25億美元，項目竣工日期為所羅門政府批准的金嶺金礦項目運營的截止日，日期為2034年3月12日；若所羅門政府批准延長項目運營期，竣工日期則自動延長為新的運營截止日。

所羅門與台灣斷交早有計劃。（AP）

根據合同，上述項目將分為兩期進行。一期將進行露天剝採工程和採礦活動，二期將主要進行深部開拓、地下采礦、道路橋樑建設維護、新尾礦庫、碼頭、水電站等工程。

值得關注的是，對於所羅門的斷交，台灣外交部長吳釗燮表示，大陸砸5億美元拉攏所羅門「與我們掌握的情資一致」。台灣陸委會則譴責北京當局在台灣總統大選前「操作打壓、圖謀影響選情，步步緊逼、破壞台海和平、侵害台灣權益」，絕非光明磊落之舉。

台灣方面還表示，中國大陸此舉更讓台灣看清楚，所謂其「一中政策」說到底就是要「消滅中華民國」，「更將加速台灣情勢背向而行」。

9月16日晚，中國外交部發言人華春瑩回應稱，所羅門群島政府做出承認一個中國原則並同中國建交的決定，再次充分表明一個中國原則是人心所向，大勢所趨，勢不可擋。

所羅門群島與台「斷交」並不突然，自2019年4月大選後，便有消息傳出，連任總理的蘇加瓦雷（Manasseh Sogavare）將檢討對台「邦交」列為「百日行動計劃」的一部分。

早前，蘇加瓦雷接受澳洲媒體採訪時曾說，「從政治和經濟上來講，台灣對我們毫無用處」。

消息指出，台灣不斷請託白宮與美國國務院相關單位，希望通過美國的影響力挽留所羅門。但所羅門群島當地媒體發消息稱，所羅門政府正準備驅逐台灣駐該國大使廖文哲，並指控廖文哲干預所羅門內政。

9月19日，《所羅門時報》引述當地官員指出，索加瓦雷將缺席聯合國大會，前往中國商討建交及援助計劃。