胡錫進出新書談「國家政體」　提及香港示威風波和中美貿易戰

《環球時報》總編輯胡錫進本月推出新書《黨領導的強大體制對中國意味着什麼？》，通過人民出版社出版發行，並將於下週一（23日）在廣州書城舉行新書首發和讀者見面會。 據介紹，胡錫進的新書收錄了他對中美貿易戰、香港示威活動、國防軍事和「996」工作制等社會熱點的看法。

胡錫進的新書本月出版。（網上圖片）

新書顯示其定價為58元（人民幣．下同），在網購平台的銷售價則在42至46元之間。新書的書名來自於他今年早些時候發表的文章《黨領導的強大體制對中國意味着什麼？》。據悉，這篇文章今年5月在《求是》、光明網等媒體發表。

書籍封面的副標題為「胡錫進——與當代青年說說心裏話」，全書共分為「凝聚共識」「銘記歷史」「厚積薄發」「風華正茂」四個章節。

而從書本目錄看到，胡錫進的系列文章包括「香港的年輕人，別讓政治『聒噪』耽誤了『趕路』」、「中國國運不能依賴美國的善意」、「如何理解中美貿易摩擦？」、「毛澤東，事件越久越被懷唸的偉人」、「假如沒有鄧小平，想想都會出冷汗」等。此外，介紹還稱書中收錄了多張胡錫進「獨家相片」。

胡錫進此前曾到香港觀察示威活動。（網上圖片）

人民出版社方面在該書推薦中表示：「上至國家政體，下到個人日常，胡錫進用大白話講大道理，用真心話講樸素的真理，是近年來難得一見、好讀易讀的時政讀物。」

胡錫進今天（21日）則在微博發文稱，「老胡出了一本新書，書名是《黨領導的強大體制對中國意味着什麼》。承蒙人民出版社和廣州購書中心的支持，這本書的首發式將在23日，也就是下週一的19時在廣州購書中心舉行。屆時老胡將有機會面對熱心的讀者，匯報報寫書心得並簽售。朋友們若恰好在廣州，並且光臨首發式，老胡將不勝榮幸。謝謝大家。」他在文末還貼出了網購買書連結。