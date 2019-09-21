中國防長訪俄晤普京　國防部照片曝光解放軍新式迷彩服

中國國務委員兼國防部長魏鳳和周四（19日）至周六（21日）率團赴俄羅斯奧倫堡州東古茲靶場，與俄羅斯總統普京一同視察「中部-2019」聯合演習。 在演習現場，魏鳳和還視察中方導演部、聯合戰役指揮部，看望慰問中方參演官兵，並出席演習裝備展示、授獎儀式等相關活動。 據《環球時報》消息，從中國國防部公布的照片看到，魏鳳和此次身穿新式迷彩服，似乎代表解放軍迷彩服即將有一次更新換代。

魏鳳和（右1）率團參加俄羅斯「中部-2019」聯合演習，與普京（左2）握手。（國防部網）

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據悉，今年中方共派出約1600多名官兵、各類型武器裝備300多件、近30架固定翼飛機和直升機參與演習。普京與魏鳳和交談時，高度評價中方參加這次演習，又表示俄方將繼續與中方推進軍事安全和其他領域全面合作。

魏鳳和則表示，當前中俄關係處於歷史最好時期，中方願與俄方一同落實兩國元首達成的重要共識，深入發展新時代中俄關係，繼續加強各領域務實合作，共同維護地區安全和世界和平。

2018年解放軍首次參加俄軍「東方-2018」戰略演習，這一次是中國連續第二年參加俄羅斯最重要的戰略演習。

《環球時報》的報道稱，對比兩次演習現場圖片發現，和2018年不同，魏鳳和此次身穿新式迷彩服，除了顏色不同，上將軍銜也從領章變成肩章，與舊時作訓迷彩服不同，在左胸口多了姓名牌。

報道又分析指，魏鳳和穿新式迷彩服亮相國際場合，代表著解放軍迷彩服即將有一次更新換代。從細節看，新式迷彩服和國際更為接軌，很多國家軍隊迷彩服都標識有名字，比較容易識別。此外，從新式迷彩作業服的顏色分析，可以看出和自然環境的融合度更匹配，隱蔽性更好，更適應現代戰場的需要，更具有實用性，實戰性，對軍人在戰場環境生存和保護能力有明顯提升。

分析還說，迷彩服不斷的更新換代體現了後勤保障部門和軍工科研單位對戰場環境的研究更精準。此外，作訓迷彩是單兵裝具的組成部分，這也表明解放軍單兵裝具的現代化建設一直在發展。可以預料，新式迷彩服在材料上會有改進，舒適度，耐磨性，防水透氣都有明顯改善。

（綜合報道）