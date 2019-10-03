天安門城樓今起恢復開放：遊客須提前1日預約　每日限9千人次參觀

天安門地區管理委員會本月1日發布通告指，天安門城樓歷時逾1年修繕，盛迎新中國成立70周年慶典，並於3日（今天）起恢復對外開放。 通告指出，為更好地保護文物古建築，進一步提升遊客參觀體驗感，確保遊客參觀安全有序，根據《景區最大承載量核定導則》並借鑑其他景區做法，天安門城樓實行限流參觀。

天安門地區管理委員會發布天安門城樓恢復開放的公告。（網上圖片）

通告指出，天安門城樓恢復對外開放後，每日限遊客9千人次，現場售票窗口將視具體情況適時停止售票，請廣大遊客合理安排時間錯峰參觀。

另據《北京日報》報道指，天安門城樓開放後，遊客須提前1日通過「暢遊公園」微信公眾號進行預約，每日預約時間為上午4時至晚上11時20分。預約成功後，遊客須在預約日期當天，憑手機二維碼（QR Code）前往中山公園南門售票處換票，再持有效身份證件及所換票證到天安門城樓驗票參觀。

天安門城樓開放後，遊客須提前1日通過「暢遊公園」微信公眾號進行預約。（北京日報）

根據內媒報道，古建築專家介紹指，在此次天安門城樓及城台的修繕過程中，隨着工程的推進，為最大限度修復及保護古建文物，修繕工程提高了部份保護性設施的安全等級，相應增加了一定的工程量。

專家指出，明清時期，天安門城樓曾進行過兩次重大修建；中華人民共和國成立後，1970年對天安門城樓進行了翻建，翻建後的天安門城樓具有較強的抗震能力，同時增添了廣播電視轉播等設施。

在這次修繕之前，近年經專業機構檢測，天安門城樓及城台總體處於安全狀態，但亦出現城台滲水、牆體抹灰局部空鼓、城樓彩畫開裂、部份設備設施老化等問題，影響了天安門城樓的日常開放和重大活動使用需求，於2018年6月封閉至今，展開修繕工程。

（綜合報道）