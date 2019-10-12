被指「洩露非盟數據」　華為訴立陶宛報紙「報道不實」勝訴

立陶宛維爾紐斯市地方法院日前認定《立陶宛早報》2018年12月發表的一篇文章存在對華為公司的不實報道，責令該報於判決生效後的兩週內在其網站上刊登聲明澄清相關不實信息，並承擔華為的部分訴訟費用。華為公司對這一裁決表示歡迎。

2018年12月14日，《立陶宛早報》發表題為《中國巨頭在立陶宛蓬勃發展》的報道，報道稱從2012年開始的五年內，非盟總部的各種數據每晚都被發送到位於中國的服務器，並暗示該事件與華為公司提供的部分電信設備有關。

華為近年在非洲發展迅速。圖為華為在南非舉行的「未來種子」活動儀式。（資料圖片）

2019年3月，華為發起訴訟，請求法院認定該報道不實，並要求《立陶宛早報》公開澄清報道中的錯誤之處。法院支持了華為的相關主張，判決書稱，該報道讓讀者產生了誤解，嚴重損害了華為的商業名譽。

維爾紐斯市地方法院認定，該報道毫無事實依據，嚴重損害了華為公司的聲譽。

在法院作出判決後，立陶宛早報於2019年9月26日在其官方網站刊登澄清聲明，承認相關不實報道損害了華為的聲譽。

華為表示，感謝立陶宛維爾紐斯市地方法院的公正判決。該公司也再次重申，網絡安全和用戶隱私是華為的最高綱領，華為從來沒有、將來也不會在設備中安裝後門。