【多圖】國產極地破冰船「雪龍2」號抵深圳　首航將赴南極科考

中國自主建造的首艘極地科考破冰船「雪龍2」號，10月13日(周日) 下午抵達深圳蛇口郵輪母港CR2碼頭，在深圳舉行的2019中國海洋經濟博覽會上開放讓大眾參觀。 15日下午，「雪龍2」號還將舉行首航活動，從深圳出發奔赴南極，執行國家第36次南極科考任務。

「雪龍2」號配備直升機，負責人員的接送、物資的調運、緊急救援等。（《新京報》）

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據悉，「雪龍2」號將於10月15日下午首航出征南極，與「雪龍」號共同執行中國第36次南極考察任務。為保障「雪龍2」號安全靠泊，蛇口海事局密切關注該輪動向和靠泊計劃，並全程監控進港動態，同時派出海巡14201和海巡14202兩艘船艇強化現場巡航，確保進港航道通暢。

「雪龍2」號是由芬蘭的阿克爾北極技術公司和中國船舶工業集團的一個研究所聯合設計，並於2016年在中國船舶工業集團所屬上海江南造船廠開工建造。 「雪龍2」號的動力、速度和船上研究設備都在原先的「雪龍」號基礎上進行了重大升級——「雪龍」號是1994年從烏克蘭購買的，在2007年改裝後又於2013年進行了升級。

2018年9月10日下午，「雪龍2」號在上海下水。（視覺中國）

「雪龍2」號是中國繼「向陽紅10」號、「極地」號和「雪龍」號之後的第4艘極地科考船，也是中國第一艘自主建造的極地科考破冰船，全球第一艘採用船艏、船艉雙向破冰技術的極地科考破冰船。船長122.5米，寬22.32米，吃水7.85米，排水量13996噸，航速12至15節。

「雪龍2」可搭載科考人員和船員共90人，續航力為2萬海里，自持力在額定人員編制情況下可達60天。其艏向能在覆蓋有0.2米厚積雪的1.5米厚冰層上以2至3節的速度連續破冰航行，艉部破冰可突破極區20米厚的當年冰冰脊，並可實現極區原地360°自由轉動，能全球無限航區航行。

該船裝備有國際先進的海洋調查和觀測設備，能實現科考系統的高度集成和自洽。該船還是一艘智能化船舶，能實現船舶和科考的智能化運行和輔助決策，並搭載一架萊奧納多AW169型直升機，具備出色的應急及保障支撐能力。