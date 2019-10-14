騰訊恢復轉播NBA季前賽　外交部：交流合作的重要前提要相互尊重

在宣布暫停NBA季前賽的轉播安排後，騰訊今天恢復了當天早上兩場NBA季前賽的視頻轉播。對此，中國外交部給出回應。

NBA中國賽中國深圳站比賽此前在「無聲」中打完。（VCG）

外交部發言人耿爽今天主持例行記者會。有記者就騰訊體育又開始轉播NBA季前賽一事提問中國政府是否支持該行為，並問及中方對此事有何評論。

對此，耿爽回應稱，中方一般不對個別企業具體的商業行為做出評論。並建議記者直接去找企業了解。

耿爽指出，體育交流一直為增進中美友好、推進兩國關係發展發揮積極作用。耿爽再次強調，無論在中國、在美國還是在世界其他地方，開展交流合作的一個重要前提就是要相互尊重。

10月10日舉行的NBA季前賽上海站籃網對湖人的比賽，場館內依然座無虛席。（資料圖片）

美國NBA球隊侯斯頓火箭總經理莫利（Daryl Morey）早前於Twitter發文支持香港反對修訂《逃犯條例》行動，雖然他事後已經澄清，但亦引起內地大規模抵制，官媒央視及騰訊體育均於上周二（10月8日）宣布暫停NBA季前賽（中國賽）轉播。

不過事隔不足一周，騰訊體育今日已開始轉播兩場NBA賽事，被不少內地網民批評向美國「下跪」，只有「短暫的愛國」。也有網民為騰訊體育開脫，稱「點到為止，也差不多了」、「真這麼鬧下去到時候別人抵制咱們冬奧會也尷尬」、「騰訊一直就沒有強烈反對，畢竟他是最大的利益方， 沒了直播，怎麼去收會員費」。

不過翻查資料，騰訊體育上周宣布停播決定時，列明是「NBA季前賽（中國賽）」，即在中國進行的NBA比賽，或許是為日後繼續播放中國以外NBA賽事留有餘地，而今天直播的兩場賽事，均並非在中國進行。

據悉，2019年7月，美國職業籃球協會（NBA）與騰訊共同宣布，雙方將再度攜手5年，騰訊將繼續作為「NBA中國數字媒體獨家官方合作伙伴」至2025年，合作內容涉及NBA賽事直播、點播、短視頻等。