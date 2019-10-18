復旦新通識課「似是而非」爆紅　教學生識別「偽科學」和糾正偏見

上海復旦大學本學期新開一門通識課，課名叫做「似是而非」，不但吸引超過千名學生選課，近日在網上也引起熱議。

復旦大學的課程「似是而非」教學生識別「偽科學」和糾正偏見。（網上圖片）

綜合內媒報道，課程「似是而非」由復旦大學數學科學學院教授樓紅衛開設，同時集合了文、理、工、醫不同學科的12位教授授課，準備了十多個課題，向學生闡述什麼是「偽科學」，普及思維和糾正偏見。

根據公開的課程內容，這些課題包括：「比特幣-技術革新還是龐氏騙局」、「排隊的學問」、「基因能算命嗎？」、「幼稚園的政治：民主需要高素質的選民嗎？」等等。課程採取「課程論文60% + 平時表現20% + 參與課內外研討情況20%」的考核方式。

「似是而非」的課程內容。（網上圖片）

報道指出，每到周二晚上，「似是而非」的開課教室一座難求，站立聽課的學生每周都有。第一輪選課過程中，在課程容量為258人的情況下，「似是而非」選課人數超過1000。

而據開設課程的樓紅衛教授介紹，開設「似是而非」課的靈感來自於幾位老師偶然在朋友圈看到了題為《美國大學開了一門課，名字叫「抵制狗屁」》的文章，發現這堂課與大家之前的想法不謀而合，當即起意開設一門復旦版「抵制狗屁」課程。

樓紅衛還說，邏輯上的錯誤廣泛存在於大量統計數據和新聞報道之中，他希望這個課程能夠糾正不同學科裡這樣令人印象深刻的偏見，提供一些思考方式。

「似是而非」課程教室內座無虛席，甚至有人站在後排聽課。（網上圖片）

網民熱議：

「能不能開一個直播課啊，普通市民也想增長知識。」

「終於有專業的人開始掃盲科普了。」

「建議錄播在央視科技頻道播出。」

「這才是大學之道。」