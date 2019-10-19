瑞典漢學家馬悅然辭世享壽95歲　曾翻譯《西遊記》《水滸傳》等

瑞典媒體報導，著名漢學家、諾貝爾文學獎終身評委、瑞典學院院士馬悅然（Goran Malmqvist）瑞典時間10月17日辭世，享壽95歲。

馬悅然1924年生，斯德哥爾摩大學榮譽退休教授。瑞典學院、瑞典皇家科學院、瑞典皇家人文科學院院士與歐洲學院創辦院士。連任兩屆歐洲漢學學會會長。馬悅然1985年當選瑞典學院院士，是諾貝爾獎評委中惟一深諳中國文化、精通漢語的漢學家，畢生致力於漢學研究，從事中文與文學翻譯近半個世紀。

馬悅然與妻子陳文芬。（網絡圖片）

他曾翻譯過《西遊記》《水滸傳》《辛棄疾詞》等中國古典著作，亦翻譯了高行健、沈從文等當代中文作品，致力於提升中國文學在國際的地位。他譯成瑞典文的中國文學上古、中古、近代、現代與當代的著作總計五十冊，同時也是現代瑞典語著名詩人的英文翻譯者。

2012年10月，馬悅然就曾在上海復旦大學的講座中提出「世界文學就是翻譯」的觀點，認為好的翻譯是促進文學作品全球化的最主要動力。

莫言得諾獎後受非議，他也曾站出來力挺莫言。馬悅然曾表示，他佩服莫言對文字的掌控力，他讀完莫言的短篇《小說九段》後就將其譯成瑞典文，「讀莫言的文章會想到中國古代會講故事的作家，蒲松齡、吳承恩，從中能看到魔幻現實主義文學的影子。」

莫言得諾獎後，作為評委的馬悅然也曾遭人非議，馬悅然說，他應瑞典文學院的要求翻譯莫言作品，沒拿過出版社一分錢稿費，而且「文學品質是得獎唯一的標準」，不是光他一個人能說了算。

（綜合報道）