諾貝爾文學獎帶動銷售　內地網上書店佔優勢

諾貝爾文學獎昨晚（10日）一連頒發2018年及2019年度的得主，分別為波蘭女作家托卡爾丘克（Olga Tokarczuk）及奧地利劇作家漢德克（Peter Handke）。 消息公布後，兩位諾貝爾文學獎得主作品在中國的銷量都急升，其中托卡爾丘克的《白天的房子，夜晚的房子》電商京東的銷量更是前一周銷量的600倍，可惜部分實體書店內卻因為獲獎作家較「冷門」而備書不及。

諾貝爾文學獎10月10日一口氣公布2018年和2019年兩屆得獎者，分別為波蘭女作家托卡爾丘克（Olga Tokarczuk）和奧地利作家漢德克（Peter Handke）。托卡爾丘克是波蘭當代極受矚目的作者，她亦活躍於社會運動，曾因敢言而收到死亡恐嚇。（Reuters）

諾貝爾委員會10月10日公布兩屆文學獎得主，2019年度獎項由德語界重量級作家漢德克（Peter Handke）奪得。他除了出版小說和劇作外，也是多套電影的編劇。（Reuters）

據《中新網》引述京東指，昨天諾貝爾文學獎揭曉20分鐘後，托卡爾丘克的《太古和其他的時間》（Primeval and Other Times）銷量是前一周的近100倍，《白天的房子，黑夜的房子》（House of Day, House of Night）銷量更達上周的600倍；漢德克的《冒犯觀眾》（Offending the Audience）等作品銷量也都是前一周的數十倍。報道未提到獲獎之前具體的銷量數字。另京東數據亦顯示，喜歡購買諾獎得主作品的人，主要是一二線城市高學歷的年青人。

內地知名的網上書店《當當網》上，目前也將「諾貝爾文學獎」設為預設搜尋字，方便網民「衝動」購書或搜尋相關作品。

內地電商京東網上可見托卡爾丘克的多部作品。（截圖）

此外，據台媒《中央社》報道，上海一間位於商場內的書店，店內設有「諾貝爾文學獎精選推薦」主題書架，但不見有最新的得獎者作品，店內人員直言，這次得獎作家對大眾來說比較冷門，所以沒有備書，書也沒有那麼快送到書店。

內地實體書店諾獎得主作品相對較少。（網上圖片）

另一方面，奧地利劇作家漢德克因為寫過一本《痛苦的中國人》，結果也成為內地網民關注的話題。根據書籍介紹，《痛苦的中國人》與中國人其實沒有太大關係，而是主人公想克服內心痛苦的隱喻。

2016年，漢德克曾經到中國參加烏鎮戲劇節，當時內地傳媒詢問為甚麼會寫《痛苦的中國人》，漢德克指解釋寫作時是住在奧地利的薩爾斯堡，該地有一間名為「幸運的中國人」的中餐館，故就想「為甚麼不能講一個關於痛苦的故事呢？」由此，漢德克把一個中餐館的名字和他對奧地利的反抗結合起來，但書中內容仍然是關於歐洲。