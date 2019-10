諾貝爾文學獎帶動銷售　內地網上書店佔優勢

諾貝爾文學獎昨晚(10日)一連頒發2018年及2019年度的得主,分別為波蘭女作家托卡爾丘克(Olga Tokarczuk)及奧地利劇作家漢德克(Peter Handke)。 消息公布後,兩位諾貝爾文學獎得主作品在中國的銷量都急升,其中托卡爾丘克的《白天的房子,夜晚的房子》電商京東的銷量更是前一周銷量的600倍,可惜部分實體書店內卻因為獲獎作家較「冷門」而備書不及。

諾貝爾文學獎10月10日一口氣公布2018年和2019年兩屆得獎者,分別為波蘭女作家托卡爾丘克(Olga Tokarczuk)和奧地利作家漢德克(Peter Handke)。托卡爾丘克是波蘭當代極受矚目的作者,她亦活躍於社會運動,曾因敢言而收到死亡恐嚇。(Reuters)

諾貝爾委員會10月10日公布兩屆文學獎得主,2019年度獎項由德語界重量級作家漢德克(Peter Handke)奪得。他除了出版小說和劇作外,也是多套電影的編劇。(Reuters)

據《中新網》引述京東指,昨天諾貝爾文學獎揭曉20分鐘後,托卡爾丘克的《太古和其他的時間》(Primeval and Other Times)銷量是前一周的近100倍,《白天的房子,黑夜的房子》(House of Day, House of Night)銷量更達上周的600倍;漢德克的《冒犯觀眾》(Offending the Audience)等作品銷量也都是前一周的數十倍。報道未提到獲獎之前具體的銷量數字。另京東數據亦顯示,喜歡購買諾獎得主作品的人,主要是一二線城市高學歷的年青人。

內地知名的網上書店《當當網》上,目前也將「諾貝爾文學獎」設為預設搜尋字,方便網民「衝動」購書或搜尋相關作品。

內地電商京東網上可見托卡爾丘克的多部作品。(截圖)

此外,據台媒《中央社》報道,上海一間位於商場內的書店,店內設有「諾貝爾文學獎精選推薦」主題書架,但不見有最新的得獎者作品,店內人員直言,這次得獎作家對大眾來說比較冷門,所以沒有備書,書也沒有那麼快送到書店。

內地實體書店諾獎得主作品相對較少。(網上圖片)

另一方面,奧地利劇作家漢德克因為寫過一本《痛苦的中國人》,結果也成為內地網民關注的話題。根據書籍介紹,《痛苦的中國人》與中國人其實沒有太大關係,而是主人公想克服內心痛苦的隱喻。

2016年,漢德克曾經到中國參加烏鎮戲劇節,當時內地傳媒詢問為甚麼會寫《痛苦的中國人》,漢德克指解釋寫作時是住在奧地利的薩爾斯堡,該地有一間名為「幸運的中國人」的中餐館,故就想「為甚麼不能講一個關於痛苦的故事呢?」由此,漢德克把一個中餐館的名字和他對奧地利的反抗結合起來,但書中內容仍然是關於歐洲。