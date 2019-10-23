山西古交原首富耿建平一審獲刑25年　曾用12輛悍馬為兒迎親惹轟動

2018年，隨着中共掃黑督導組的進駐，煤炭大省山西掀起掃黑風暴，公安部同年8月公開通緝10名重大黑社會性質組織犯罪在逃人員，包括古交市原首富耿建平。 據山西省高等法院消息，周二（22日）上午，太原市萬柏林區法院依法對被告人耿建平、耿威龍等人涉黑案一審公開宣判。其中，耿建平犯組織、領導黑社會性質組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、非法採礦罪、非法佔用農用地罪、故意傷害罪、重婚罪，數罪並罰，判處有期徒刑25年，剝奪政治權利5年，沒收個人全部財產。

耿建平被抓獲時的模樣。（封面新聞）

法院審理查明，耿建平1990年代以來以經營礦產、非法採礦等方式積累資金，攫取巨額財產，後以其控制經營的公司和耿家莊村黨支部委員會、村民委員會為依託，採用暴力、威脅等手段，有組織實施強迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索、非法佔用農用地、故意傷害等違法犯罪活動，逐漸形成以耿建平、耿威龍為組織、領導者的黑社會性質組織。

法院指出，該組織對古交往返太原的客運經營行業形成非法控制，嚴重破壞當地經濟、社會生活秩序，造成惡劣社會影響。該案被告共26人，涉及多達9項罪名，其中23人涉及黑社會性質組織犯罪。

警方早前發布的該案人物網。（封面新聞）

而耿建平的大兒子耿威龍因犯組織、領導黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪，數罪並罰，判處有期徒刑20年，剝奪政治權利4年，並處沒收個人全部財產；其餘被告人分別被判囚12年6個月到1年2個月不等。

據早前報道，2018年9月，耿建平與耿威龍等人被抓獲。2019年7月，耿建平的兒媳寇靜瑤也被抓獲。警方通報內容顯示，嫁入豪門後的寇靜瑤，在耿氏家族中擔當起財務主管的角色。耿建平「涉嫌領導涉黑有組織犯罪」一案從8月20日開始，持續多天在太原市中級人民法院開庭審。

內媒還曾報道指出，2007年，時年19歲的寇靜瑤嫁給耿威龍。婚禮當天，耿建平安排12輛悍馬（Hummer）越野車，率領上百輛平治和寶馬私家車去迎親，引發輿論關注。

（綜合報道）