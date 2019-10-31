國新辦：惡意拖欠農民工工資，將被採取「非常手段」

10月30日，國新辦舉行打擊惡意欠薪犯罪新聞發佈會。會上，國務院根治拖欠農民工工資工作領導小組辦公室副主任、人力資源和社會保障部勞動保障監察局局長王程表示，從11月15日到2020年春節前，將在全國組織開展根治欠薪冬季攻堅行動。在此非常時期，如頂風惡意欠薪，將會被領導小組組成單位採取「非常手段」。 據了解，國務院根治拖欠農民工工資工作領導小組組長為國務院副總理胡春華。

此前7月16日至8月26日，人社部在全國範圍內聯合開展為期40天的根治欠薪夏季專項行動。

人力資源和社會保障部勞動保障監察局局長王程。（網絡圖片）

王程表示，專項行動期間，全國共出動執法人員5.45萬人次，檢查在建工程項目10.5萬個，佔此期間全部在建項目的78%，為13.12萬農民工補發工資待遇21.85億元人民幣，向公安機關移送涉嫌拒不支付勞動報酬罪案件202件。

中國現有2.8億多農民工，而拖欠農民工工資的情況已存在多年。王程解釋說，欠薪是因為企業經營不好而發不出工資，在市場經濟條件下，出現經營困難是在所難免的。他稱，拖欠原因帶有一定階段性特徵，包括建築業突飛猛進發展導致在管理監管環節上的薄弱，從而導致一定程度上的市場秩序混亂，違法分包、層層轉包、墊資施工等問題還是屢有發生。

不過，王程表示，中國的欠薪問題，特別是農民工的欠薪問題，經過多年來的治理逐步好轉，欠薪大規模發生的勢頭得到明顯遏制。

2016年1月19日，中國國務院辦公廳以國辦發1號印發《關於全面治理拖欠農民工工資問題的意見》。文件提出，到2020年，形成制度完備、責任落實、監管有力的治理格局，使拖欠農民工工資問題得到根本遏制，努力實現基本無拖欠。

胡春華此前出席農民工工作領導小組會議。（中國央視截圖）

如今，距離實現農民工工資基本無拖欠的目標還有2個月。

今年1月9日，中國國務院總理李克強在國務院常務會議上聽取保障農民工工資支付情況匯報，部署做好治欠保支工作。

1月11日，中國國務院農民工工作領導小組會議暨保障農民工工資支付工作電視電話會議在北京召開。胡春華在會上表示，要着眼於實現到2020年農民工工資基本無拖欠的目標，摸清欠薪底數，突出工程建設重點領域，加大執法力度，維護社會穩定。

8月15日，中國國辦發佈了《關於成立國務院根治拖欠農民工工資工作領導小組的通知》，胡春華任組長。