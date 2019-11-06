稱為敏感資料安全性　美企「GitLab」禁止聘請中俄國籍員工

全球第二大開源代碼託管平台的「GitLab」 日前發公告，表明未來將會禁止聘請中國及俄羅斯技術員，同時亦禁止員工前往上述國家，理由是擔憂中國和俄羅斯的員工可能會竊取公司數據，或被該國情報部門強迫盜竊商業秘密。

GitLab在社交平台發公告，指公司將會啟用「工作國家/地區封鎖（job family country block）」，並稱此舉是「行業在當前地緣政治氣候下的普遍做法」。但表明決策還在討論中，目前尚未推出正式的公司政策。

截止去年年底，GitLab共有超過400名員工。（網上圖片）

GitLab在回覆傳媒查詢時則稱，有關的決定是由於美國國內不穩定的局勢，此前國家安全部門將中國列為「網絡威脅」國家。

GitLab副總裁埃里克．約翰遜（Eric Johnson）就解釋，領導團隊決定為「能夠接觸客戶數據」的員工提供一個「工作國家區塊」。但是在接獲部分企業客戶的關切後，公司特別將中國和俄羅斯排除在外。封鎖正式執行後，公司將在招聘過程中排除中國及俄羅斯公民，同時亦禁止員工前往上述國家，否則就會停職。

對於有網民質疑此舉是「政治綁架」，約翰遜重申是考慮到敏感資料的安全性，中國及俄羅斯是「高風險國家」。同時，約翰遜強調封鎖令僅是針對員工而非用戶，GitLab將繼續接受來自中國和俄羅斯的開源代碼貢獻。

約翰遜又認為封鎖令不是歧視，反而是「最人道」的解決方案。如此一來，相關人士不必被迫在工作團隊中成為「二等公民」，所有限制地區以外的員工都能夠百分百履行職責。

GitLab由GitLab Inc.開發，是使用MIT特許條款的基於網絡的Git倉庫管理工具，具有wiki和issue跟蹤功能。GitLab 被IBM，Sony，美國太空總署（NASA），SpaceX等機構及組織使用。

（綜合報道）