香港中聯辦教育科技部原部長李魯　出任浙江樹人大學校長

中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（以下簡稱香港中聯辦）教育科技部原部長李魯，回到出生地杭州擔任民辦高校「浙江樹人大學」的校長。

浙江樹人大學（浙江樹人學院）創辦於1984年，是改革開放以來中國最早成立的全日制民辦普通本科高校之一。（學校網頁）

據浙江樹人大學微信公眾號消息，在20日下午召開的全校幹部大會上，浙江省政協、省教育廳相關負責人宣讀任免文件，決定李魯任浙江樹人大學校長、黨委副書記。

李魯在會議上表示，深感責任重大、使命光榮。要堅定地沿著中共總書記習近平肯定的辦學道路走下去，落地落實省政協領導關於辦好樹大的目標任務，實現樹大更好、更快、更高的發展。

香港中聯辦教育科技部原部長李魯。（浙江樹人大學）

公開資料顯示，李魯於1959年9月生於杭州，中共黨員，教授，博士生導師。浙江省政協第十二屆委員會委員、國務院政府特殊津貼專家。歷任浙江醫科大學黨委副書記，浙江大學湖濱校區工作領導小組組長，浙江大學醫學院黨委書記、常務副院長，浙江師範大學黨委書記，浙江省委教育工委副書記、浙江省教育廳副廳長（正廳長級），香港中聯辦教育科技部部長。中共十七大代表。

浙江樹人大學（浙江樹人學院）創辦於1984年，是改革開放以來中國最早成立的全日制民辦普通本科高校之一，學校由浙江省政協舉辦、省教育廳主管。學校現有在校學生近1.7萬人，設有13個二級學院。