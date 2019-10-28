中聯辦副主任指水電肉菜來自大陸　問香港青年：能脫離中國嗎？

中聯辦副主任楊建平以「愛國三問」為題撰文，向香港的「青年朋友」問三個問題，分別是「你了解今天的中國嗎？」、「你能脫離中國嗎？」及「你看到中國的未來嗎？」 其中楊建平在談及「你能脫離中國嗎？」的段落時稱：「無論你是否喜歡，只要你住在香港，你喝的水、用的電、吃的肉類和蔬菜，大部分都來自北方那片大陸。無論你走到哪，只要你拿著特區護照，當你在異國他鄉遇到麻煩的時候，能夠幫你的還是中國使館。」

國家主席習近平在南開大學考察調研時，高度讚揚張伯苓老校長著名的「愛國三問」，指「這既是歷史之問，也是時代之問、未來之問。」（網上圖片）

主管青年教育的楊建平提到國家主席習近平在南開大學考察調研時，高度讚揚了南開大學創校校長張伯苓著名的「愛國三問」，楊建平稱自己的母校也是南開大學，今年是大學建校百年，令他回想起「愛國三問」。

楊建平指香港今日之亂，除了社會民生問題的積怨外，也暴露部分港人尤其是青年人對國情認知的偏頗，又批評有人借著「反修例」發泄對國家的仇恨，散播分離和「港獨」理念，「竟然可以毫無忌憚、毫不掩飾，足見香港社會國家意識的扭曲已經到了何等嚴重的地步！」他在文中向香港的「青年朋友」提出「愛國三問」，分別是「你了解今天的中國嗎？」、「你能脫離中國嗎？」及「你看到中國的未來嗎？」

談及「你能脫離中國嗎？」的段落中，楊建平指香港從來就是中國的領土，回歸後是中國的一個特別行政區，「說什麼是香港人而不是中國人，這是荒唐無知加邏輯混亂」，即使離開香港移民他國，「但黑頭髮黃皮膚是與生俱來、無法改變的」，又說：「無論你是否喜歡，只要你住在香港，你喝的水、用的電、吃的肉類和蔬菜，大部分都來自北方那片大陸。無論你走到哪，只要你拿著特區護照，當你在異國他鄉遇到麻煩的時候，能夠幫你的還是中國使館。」

他強調一個國家只有一個主權，香港與國家不可分割，「那些舉著美國旗、英國旗遊行示威的人，大概是想讓外國政府來保護他們，想讓外國主宰香港。可惜現在早已不是近代史上任人宰割的舊中國了，中國政府和14億國人不會由著你們喪權辱國的！」

談到「你看到中國的未來嗎？」時，楊建平稱中國發展是任何力量阻擋不了的，經濟總量居世界第一已是指日可待，「這不是妄想，制度優勢和經驗積累，以及14億人的戮力同心，終究會讓中國夢變為現實。」又提到「歷史終結論」、「中國崩潰論」仍不絕於耳，他反駁稱：「我們已經不挨打了，也已經不挨餓了，但還在挨罵，因為人家控制著話語權和輿論場。中國被西方罵，是因為我們走了一條不同於西方的國家治理道路。」

楊建平稱：「無論你是否喜歡，只要你住在香港，你喝的水、用的電、吃的肉類和蔬菜，大部分都來自北方那片大陸。無論你走到哪，只要你拿著特區護照，當你在異國他鄉遇到麻煩的時候，能夠幫你的還是中國使館。」（資料圖片）

楊健平「愛國三問」節錄

香港今日之亂，除卻社會民生問題的積怨外，集中暴露了部分港人尤其是青年人對國情認知的偏頗，以至於有人借著“反修例”發泄對國家的仇恨，散播分離和“港獨”理念，竟然可以毫無忌憚、毫不掩飾，足見香港社會國家意識的扭曲已經到了何等嚴重的地步！

痛心之餘，禁不住也生“三問”，想問問香港的青年朋友。

一問，你了解今天的中國嗎？

新中國70年，由積貧積弱的“東亞病夫”，變成經濟總量超過日本與歐盟之和的世界第二，人均壽命從30多歲提高到70多歲。這個14億人口的大國有著完整的工業體系、卓越的創新能力和強大的國防力量，在國際事務中舉足輕重。改革開放創造了持續40年的高速增長，平均每3秒鐘就有1個人跨過貧困線，被聯合國嘆為奇跡。北斗、蛟龍、嫦娥、5G，還有橫跨伶仃洋的港珠澳大橋，驚人的科技發展和基礎建設，令這個國家日新月異。近20年全球新增森林覆蓋率相當於多出一個亞馬遜雨林，其中四分之一來自中國的貢獻。

你或許不否認中國的經濟成就，但對中國的政治制度嗤之以鼻。的確，如果拿美國式民主做標準，中國恐怕永遠不合格，因為中國不搞多黨制和三權分立。中國也有選舉，但更注重協商，“有事好商量，眾人的事眾人商量”，更能體現民主的真諦。行政、立法、司法、監督，這些現代國家管理的制度模塊中國都有，而政協卻是中國所特有。一黨執政、多黨合作、政治協商，這種政治制度兼顧公平與效率，能夠集中力量辦大事，減少扯皮，更適合中國的國情和快速發展的需要，成為新中國經濟騰飛的制度保障。“經濟很強，政治很糟”，這是西方社會強加於中國的標簽，是一個難以自圓其説的悖論，卻騙了太多的香港人。

二問，你能脫離中國嗎？

香港從來就是中國的領土，回歸後是中國的一個特別行政區。説什麼是香港人而不是中國人，這是荒唐無知加邏輯混亂。你可以離開香港，移民他國，但黑頭髮黃皮膚是與生俱來、無法改變的。無論你是否喜歡，只要你住在香港，你喝的水、用的電、吃的肉類和蔬菜，大部分都來自北方那片大陸。無論你走到哪，只要你拿著特區護照，當你在異國他鄉遇到麻煩的時候，能夠幫你的還是中國使館。

一個國家只有一個主權，香港與國家不可分割。那些舉著美國旗、英國旗遊行示威的人，大概是想讓外國政府來保護他們，想讓外國主宰香港。可惜現在早已不是近代史上任人宰割的舊中國了，中國政府和14億國人不會由著你們喪權辱國的！

三問，你看到中國的未來嗎？

過去70年，中國人民從站起來到富起來，正在走向強起來。中國的發展藍圖已經繪就，到本世紀中葉將建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。這也恰恰是香港“一國兩制”50年不變的節點，“兩制”相得益彰，香港和祖國共享榮光。中國的發展是任何力量都阻擋不了的，經濟總量居世界第一已是指日可待。這不是妄想，制度優勢和經驗積累，以及14億人的戮力同心，終究會讓中國夢變為現實。

有些人看不到這個前景也不奇怪，時至今日，“歷史終結論”“中國崩潰論”依然不絕於耳。我們已經不挨打了，也已經不挨餓了，但還在挨罵，因為人家控制著話語權和輿論場。中國被西方罵，是因為我們走了一條不同於西方的國家治理道路。惟其如此，無論中國共産黨為中國人民也為國際社會辦了多少好事，還要被罵，被視為另類。中國並不想輸出制度，我們只是找到了一條適合自己的發展路徑，而且要堅定的走下去。當今世界正處於百年未有之大變局，其核心是制度的競爭，而中國真的不懼怕制度競爭！70年的滄桑巨變給了我們底氣，令我們對未來充滿自信！