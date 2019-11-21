【鈔票蛋糕】人民幣圖樣使用管理辦法施行　禁止用於生活祭祀用品

用人民幣做「百元鈔票蛋糕」、將人民幣捲成鮮花形狀的「有錢花」……曾經，一系列以人民幣圖案做賣點的禮物受到追捧。 不過，內地央行日前制定發布《人民幣圖樣使用管理辦法》，並於11月15日起施行，明確禁止在祭祀用品、生活用品、票券上使用人民幣圖樣。

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據了解，《中華人民共和國人民幣管理條例》第26條規定，禁止損害人民幣的行為，包括製作、仿製、買賣人民幣圖樣，以及未經中國人民銀行批准，在宣傳品、出版物或者其他商品上使用人民幣圖樣。

央行官網10月25日發布公告稱，為進一步規範人民幣圖樣使用行為，維護人民幣信譽和流通秩序，根據《中華人民共和國中國人民銀行法》和《中華人民共和國人民幣管理條例》等法律法規，制定發布《人民幣圖樣使用管理辦法》（下稱《辦法》）規定，使用人民幣圖樣實行屬地管理、一事一批，禁止在祭祀用品、生活用品、票券上使用人民幣圖樣。違反《辦法》相關條例的，由人行或其分支機構予以警告，並處人民幣5000至3萬元罰款。

《辦法》第5條規定，在中國境內依法設立的法人、其他組織及自然人「以弘揚民族優秀文化和反映國內外科學文化成果、宣傳愛護人民幣和人民幣防偽知識、展示人民幣設計藝術、促進錢幣文化健康發展為目的」，可以申請使用人民幣圖樣。

（人民日報）