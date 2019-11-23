【封殺華為】被美國聯邦通訊委員會封殺　華為指涉違法促重新考慮

當地時間22日，美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）一致通過封殺華為與中興的措施， 禁止使用政府撥款，購買中國電訊公司華為和中興通訊的設備。 對此，華為回應稱，在沒有證據的情況下就認定華為構成國家安全威脅，不僅違反了立法的正當程序原則，也涉嫌違法，敦促美國聯邦通信委員會重新考慮此項決定。

華為在聲明中強調，在沒有證據的情況下就認定華為構成國家安全威脅涉違法。（資料圖片／視覺中國）

華為在聲明中稱，華為對FCC投票通過禁止運營商使用聯邦補貼資金購買華為設備的決定表示反對。「FCC此項決定基於片面的信息及對中國法律的錯誤解讀，在沒有證據的情況下就認定華為構成國家安全威脅，不僅違反了立法的正當程序原則，也涉嫌違法。」

聲明亦強調，FCC的通用服務資金主要用於改善農村和偏遠地區的電訊和寬帶互聯網服務。沒有該項資金的支持，許多偏遠地區的美國運營商將無法繼續獲得有競爭力的華為產品和服務，無法繼續為學校、醫院、圖書館等公用設施提供可靠、高速的通訊服務，美國電訊設備市場（尤其是5G網絡）的競爭將被弱化，普通消費者也將不得不為網絡服務支付更高昂的代價。

聲明還說，FCC十分清楚，禁止運營商購買華為設備，並不能真正改善美國的網絡安全狀況。華為敦促FCC及其主席帕伊（Ajit Pai）重新考慮此項決定。「我們也願意與美國政府和政策制定者進行開放溝通，尋找保障美國電訊網絡安全的有效方案，維護美國農村和偏遠地區消費者的利益。」

中興設備也被FCC封殺。（資料圖片/視覺中國）

據此前報道，FCC的5名委員在22日投票，一致通過贊成有關措施，禁止會對美國國安構成風險的公司，購買中興與華為的設備及服務。FCC的命令亦要求有接受USF資助的電訊公司，移除及更換其現有的華為與中興設備及服務。華為和中興將有30天時間來對上述結果進行抗辯，而強制移除設備的最終命令最早也要到明年才出台。

（澎湃新聞）