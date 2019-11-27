中共元老薄一波次女薄潔瑩因病辭世　曾任職衛生部

11月26日，據《新產經》雜誌社旗下公號「大白新聞」消息，媒體從薄潔瑩親屬處獲悉，中國國務院原副總理、中共中央原顧問委員會常務副主任薄一波次女薄潔瑩，因病於2019年11月24日辭世。

資料顯示，薄潔瑩畢業於中國醫科大學。1980年代在美國取得生物化學博士學位，曾擔任衛生部國際交流與合作中心副理事長。

薄一波一共有四子三女，其中除了長女薄熙瑩外，其餘皆為第二任妻子胡明所生。他們分別是長子薄熙永，二子薄熙來，三子薄熙成，四子薄熙寧；次女薄潔瑩，小女薄小瑩。

薄一波是中共元老，原名薄書存，山西定襄縣人。1925年4月加入中國共產黨，中共建政後曾出任中國國家經濟委員會主任、中國國務院副總理等職務，1982年任中國國務委員，曾兼任中國國家經濟體制改革委員會副主任，同年9月和1987年11月，兩度被選為中共中央顧問委員會副主任。2007年1月15日，薄一波因病醫治無效於北京逝世，享年99歲。

2008年薄一波誕辰100周年時，中共舉行座談會紀念，中共政治局常委、全國政協主席賈慶林出席並講話，薄一波之子薄熙來等人蔘加。

2012年4月10日，薄熙來因王立軍事件落馬，現在秦城監獄服刑。