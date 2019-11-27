政協宗教界會議要求重新闡釋教義教規　汪洋：要與社會主義相適應

據《人民日報》27日消息，中國政協民族和宗教委員會於11月26日舉行宗教界主題協商座談會，聚焦「以社會主義核心價值觀引領各宗教對教義教規作出符合時代進步要求的闡釋」。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席會議並講話。

汪洋說，要學習中共總書記習近平有關宗教的講話，做好「教義教規闡釋」工作，以形成符合新時代要求的宗教思想體系，促進宗教與社會主義社會相適應。

參會的政協委員、專家、宗教人士表示，將組織力量系統研究各宗教思想，對經典教義作出與時俱進、權威準確的闡釋，以抵禦極端思想、異端邪說侵蝕。

2018年8月，河南嵩山少林寺舉行升國旗儀式。（資料圖片）

參會人員均表態，要對現有宗教經典譯本進行全面評估，針對不符合時代進步的內容，「該註釋的註釋、該修正的修正、該重譯的重譯」。

會議還要求制度符合中國宗教共性又兼顧各宗教特性的闡釋工作計劃，不搞「一刀切」。

習近平曾在2016年的宗教工作會議上定調，中共既要堅持宗教信仰自由，也要依法管理宗教事務，堅持獨立自主自辦原則，積極引導宗教與社會主義社會相適應。

習近平還強調，處理中國宗教關係，必須堅持政教分離，堅持宗教不得干預行政、司法、教育等國家職能實施。

習近平還要求，要堅決抵禦境外利用宗教進行滲透，防範宗教極端思想侵害。

根據公開報道顯示，自2016年後，中共開始加大力度整頓宗教存在的問題，如禁止伊斯蘭教的「清真泛化」，整頓基督教的地下教會等。