央視主播劉欣現身旺角中環採訪：香港正在恢復　事態稍微平息

今年5月與美國霍士（FOX）新聞主播列根（Trish Regan）就中美貿易磨擦公開辯論而聲名大措的央視女主播劉欣，日前現身香港街頭，錄製影片發表她對反修例風波事態的觀察，並採訪路人對美國《香港人權與民主法案》和反修例抗爭的看法。

劉欣27日、28日在微博連發兩條影片。在首段影片裏，她在旺角街頭表示，「整個香港社會給我的感覺，就是正處在一個恢復階段，至少事態稍微平息下來了。」 她認為，雖然這個城市過去經歷了很多混亂、衝突，甚至是暴力，但是路邊的商店還在營業，這可能正是香港的一個特色：只要能開門，就開門；只要能開張，就開張。

她又指，雖然沒有交通燈、指示牌，也沒有交警在維持秩序，但車輛和行人都能有序地找到自己的路，甚至可以開得很快，這或許是香港的縮影，「在很亂的情況下，或者說剛剛經歷過混亂的背景下，大家還是儘量不讓自己的生活受到干擾。」

劉欣在街頭訪問路人對於《香港人權與民主法案》、香港反修例抗爭的看法。（影片截圖）

街頭訪路人談人權法案

而28日發布的短片中，劉欣在中環街頭隨機採訪一名自稱在港生活28年、從事金融業的英國人「約翰·邁克凱爾」。約翰認為，美國《香港人權與民主法案》不是好事，反修例示威是由認知問題和偏見導致，而這個法案完全不會讓各方更容易互相傾聽。

約翰說，美國為示威火上澆油，充當幕後金主，因此他認為法案是中美貿易戰的一部份，「我真的相信美國的資金一定在資助這（運動）中發揮作用」。

約翰又用他在港生活28年的經驗指出，與往日相比，香港已得到很多民主，雖然還沒有得到人們想要和期待的「完全的民主」，但回歸之後中央政府在讓香港保留自己制度方面做得很好，並沒有干涉香港事務，香港的問題是治理不善，不是內地造成的。

11月25日，劉欣採訪香港將軍澳香島中學校長鄧飛。（微博@重慶檢察）

就通識教育對話 中學校長：令學生「政治早熟」

另外，11月25日，劉欣與香港將軍澳香島中學校長鄧飛就通識教育的話題對話。鄧飛表示，在香港的教學實踐中，通識教育變成了一種時事政治教育，導致學生「在政治方面早熟」，指香港媒體的生態，無論是傳統媒體還是網絡媒體，反對派的話語權是比較大的，建制派甚至中間派都是偏弱的。

鄧飛說，反對總比建設容易，各種炫目的、花哨的、反對的口號比較吸引眼球，就造成無論是網絡媒體還是主流的傳統媒體，反對派都是聲音特別大的，特別是各種古怪的口號。通識教育是時事導向的，而反對派的觀點最炫目最吸引眼球，自然對於學生、老師來說，反對派的觀點就被吸收了，就是這樣一個邏輯過程。

鄧飛認為，香港的教育並沒有讓年輕人更加熟悉當下中國國情和中國的發展，反而造成了年輕人思想上或者情感上的真空。

（綜合報道）